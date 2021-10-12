南紡購物中心週年慶20％回饋大放送　五倍券加碼再贈限定禮

▲南紡購物中心週年慶起跑，提出20％回饋大放送，再加上五倍券加碼優惠，並推出一系列史努比授權贈品。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

南紡購物中心7週年慶檔期將於14日起登場，集結國際知名化妝品、七大快時尚及指定店櫃舉辦超強優惠外，同步獻上振興五倍劵回饋，推出史上最高的現金回饋，準備衝刺14.2億元業績目標，此外全館加碼打造史努比白日夢樂園，不僅可與超療癒的史努比合影留下精采回憶，還可換購多款史努比授權贈品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南紡購物中心12日下午在A1館一樓時尚廣場舉辦7週年慶誓師大會記者會，活動開始由台南在地的「OA Studio專業舞團」帶來熱舞表演，炒熱現場氣氛。隨即現場電視牆上播放著由館內同仁錄製的打氣影片，齊心宣揚達成業績目標的決心，再由購物中心總經理莊景堯、副總經理楊鈵彥、營運事業群協理蔣宜宸、財務部協理柳蕙蘭、技術服務部部長楊政達、營運部副部長胡若珊及林嘉文等人上台勉勵全體人員，並刺破汽球象徵業績開紅盤，瞬間，彩帶氣球向四方飛舞，員工舉起手歡呼，誓言達成14.2億元週年慶業績目標。

南紡購物中心總經理莊景堯表示，週年慶是一年一度的重頭戲，今年全館首次集結全台最多的快時尚品牌，並於週年慶推出滿6000元送1200元的高額回饋，加上館內振興券滿3000元送300元的回饋，最高將可享滿6000元送1500元，相當於25％的現金回饋。同時全館也在週年慶期間打造成「超值來紡x史努比白日夢樂園」，並推出一系列史努比授權贈品，要將最超值的回饋與最棒的贈品帶給所有的消費者。



南紡購物中心A1、A2館週年慶預購檔期14日起至20日，首波檔期開打21日起至11月3日。凡預購及首波檔期，至全館指定店櫃及化妝品專櫃消費滿3000元即贈300元商品抵用券（可累贈）；首波檔期首7日，國際知名品牌ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、UNIQLO、GAP、GU、H&M等7家快時尚，首次聯合加入商品抵用券合併累積；大家電及名品傢俱則祭出滿10000元送1000元商品抵用券（可累贈）。

此外，南紡會員在預購及檔期首四日，可享加碼滿3000元贈200元商品抵用券、預購及檔期首七日享有滿6000元送200元商品抵用券的業種加碼回饋，及滿6000元送200元商品提貨單的聯名卡回饋金，因此消費最高可享滿6000元送1200元的超高回饋；同時因應振興五倍券上路，全館即日起至11月3日舉辦「鈔值加碼」活動，凡持會員卡及使用振興五倍券單筆消費滿3000元發票，即贈300元商品抵用券。

全館於14日起至11月17日，推出「心心集樂趣 滿額集心送」回饋活動，凡消費滿1000元可獲得1心，集滿指定心數可兌換商品抵用券、會員點數、史努比授權贈品等贈品，其中史努比摺疊後背包將於25日起至11月17日釋出，可用58心或1心加799元兌換，史努比收納盒兩入組則於11月1日起至17日登場，可用1心加499元換購；此外，民眾持會員卡消費滿額，也可兌換史努比保鮮碗袋組、史努比收納盒兩入組。

週年慶期間，為讓民眾不用出國也能盡情享受購物樂趣，A1、A2館加碼打造成「超值來紡x史努比白日夢樂園」，A1館一樓迎賓廣場設置史努比主題區，史努比、胡士托、查理布朗將現身熱情迎接；連接A1、A2館的二、三樓空橋，可遇見更多可愛花生漫畫經典角色，此外，以史努比與他的好朋友為主題打造的造型聖誕樹也將在11月與大家見面，粉絲們可拿起手機拍照，留下與史努比的精采回憶，以上活動內容依現場公告為準。