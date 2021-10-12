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起底龜山砂石場！負責人偷埋重金屬汙泥　活埋運將後竟持續作業

▲▼ 砂石場坍方活埋運將，事發後竟仍持續作業 。（圖／記者沈繼昌攝）

▲砂石場崩塌活埋運將，事發後竟仍持續作業 。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區東萬壽路一間砂石場12日凌晨發生土石坍塌意外，當場壓到一輛經過的計程車，而車上戴姓運將遭到活埋爆頭慘死。經查，該砂石場過去就曾因違反水土保持法等遭市府多次開罰，且梁姓負責人也在新竹經營另一家砂石場，更曾被查獲偷埋重金屬汙泥，還因此登上新聞版面。

警方調查，戴姓男子從事計程車業多年，家住桃園，每天開車前往台北市載客，不料今凌晨4時許駕車行經東萬壽路時，一旁砂石場擋土牆卻突然崩塌，大量土石瞬間傾瀉而下，戴男當場連人帶車遭到活埋。警消到場後立即請求重型機具支援開挖，但救出戴男時，他已因遭土石重壓、爆頭慘死，後續遺體送往桃園殯儀館，等待檢察官相驗。

▲▼ 砂石場坍方活埋運將，事發後竟仍持續作業 。（圖／記者沈繼昌攝）

事件發生後，出事的砂石場也被起底黑歷史，過去就曾因多次違反水土保持法、廢棄物清理法、空氣汙染防制法而遭到市府裁罰，並移送地檢署偵辦。此外，梁姓負責人也在新竹縣經營另一家砂石場，2020年11月間還被檢警查獲偷埋重金屬汙泥。

據調查，梁姓負責人與另兩名同夥以合法經營砂石場為名，實則大量收進各種廢棄物，以賺取鉅額處理費；過程中，3人利用砂石場貨車及重型機具，將各種廢棄物深埋或棄置在自己土地及鄰近他人所有之私有地、國有地或油羅溪行水區的河川地上，經測量結果，竊佔面積逾5000平方公尺，相當驚人，而當時檢方依法向法院聲押梁姓負責人的兩名同夥獲准，梁姓負責人則已10萬元交保。

▲▼桃園龜山砂石場土石崩塌壓死計程車司機。（圖／記者沈繼昌攝）

▲小黃運將行經該路段，瞬間遭活埋爆頭慘死。（圖／記者沈繼昌攝）

豈料，該事件尚未落幕，梁姓負責人在桃園龜山的砂石場卻又發生坍塌意外，釀成1死悲劇，而誇張的是，記者直擊該砂石場現場時卻發現，坍塌事件發生後，廠方竟還持續作業。

對此，桃園市府回應，該廠有申請立案，經營期間也有違規事項，多次被市府裁罰的紀錄，目前已經勒令停工。

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