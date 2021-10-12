渣男新婚秒追正妹A走200萬　孕妻心碎作證：150萬在我這

▲吳男隱瞞已婚向女友誆稱「辦信用卡須要有200萬台幣存款證明」癡心女匯款200萬卻遭侵占。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市吳姓男子隱瞞已婚身分，追求小喬（化名），向她謊稱「申辦信用卡須有200萬元存款證明」雙方並簽訂「現金保管條」，吳男拿到200萬元後，把150萬元交給黃姓妻子保管，再將50萬元花光，真心換絕情的小喬憤而提告。吳男辯稱因妻子懷孕又想離婚感到自責，才將錢給她。士林地檢署日前偵結，依侵占罪嫌將他提起公訴。

吳男（37歲）去年2月18日與黃姓妻子辦理結婚登記，豈料花心的他竟隱瞞已婚身分同時假意追求小喬，在同年4月20日向小喬稱「申辦信用卡須有200萬元存款證明」，向對方調200萬元，並在同年月24日簽訂「現金保管條」，約定好不得動用這筆現金，5月8日得全數歸還。

沒想到吳男200萬到手後，竟將150萬交給不知情的黃妻，並將50萬火速花光，癡心的小喬遲遲等不到吳男歸還200萬元只好報警。

偵查時，吳男稱其中140萬交給妻子，60萬元則花用在房租、生活開銷，並辯稱，小喬當時是他的女友，提議這筆錢拿去申辦信用卡，是為了防止妻子提告他們兩人，同時裝可憐表示，本來想以140萬元打發妻子且離婚，但沒想到妻子懷有身孕甚至知道他外遇鬧自殺，他感到相當自責才將錢給她使用，也打算慢慢把錢償還。

懷有身孕妻子出庭作證時難過表示，丈夫有拿150萬元現金給她，剩下50萬元則被丈夫使用完。

檢察官勘驗現金保管條、匯款紀錄認定吳男涉犯侵占罪，另外小喬也對負心吳男提告詐欺，但吳男當庭提出信用卡照片，且有聯徵信用卡彙總，對此難認吳男有施用詐術導致小喬陷入錯誤，對此認定此部分為小喬片面指訴，想對吳男不利認定，偵結後依侵占罪嫌將吳男提起公訴。