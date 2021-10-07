還沒七年之癢就外遇！與小三分手後還稱「老公老婆」正宮氣炸提告

▲女子愛上已婚男，雙方分手後還是不斷用老公老婆互稱。（示意圖／CFP）

記者洪靖宜／高雄報導

一名女子與已婚男交往後，才發現對方已死會，趕緊斬斷情緣，但後來雙方藕斷絲連，還保持連絡，甚至還以「老公、老婆」互稱，甚至還說「親一下」，男子的元配發現後提告求償100萬，法官認為對話確實超過一般男女分際，侵害原配權益，判她應賠7萬元。

判決書指出，袁姓男子與太太從2008年10月結婚後，還沒等到七年之癢，於2014年與另一名黃姓女子交往，還發生性關係，後來得知他是已婚身分時，黃女決定分手。

不過兩人分開後還是保持聯絡，2019年還被袁男妻子發現，黃女跟丈夫會以老公、老婆相稱，袁男傳送「我好想你」、「超愛你」、「老婆我又想你」給黃女，她則回說「親一下」、「老公都不認真聽課」、「才剛跟我見完面就想我了啦」、「你這樣說你愛的女人很壞喔」，袁男妻子氣炸，認為已經侵害她配偶關係，求償100萬。

法院審理時，黃女表示一開始不知道袁男已婚，後來也分手，僅保持一般朋友關係，後來也交新男友，她辯：「那些對話不過是使用先前對彼此稱呼，僅基於過往習慣及開玩笑口吻」，並無侵害配偶權。

法官認為，兩人對話確已逾越一般男女交往，顯有影響原配婚姻關係基礎，且後來黃女知道袁男是有婚姻關係，應謹守朋友分際，卻還有如此親密對話，因此判她應賠7萬元，可上訴。