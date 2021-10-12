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數位綁定才可以！紙本五倍券「不能買1280月票」　北捷推3優惠活動

▲▼解封 防疫 台北捷運 搭乘民眾多了 安全距離忽略了 松江南京站 忠孝新生站。（圖／記者屠惠剛攝）

▲因經濟部規定，紙本五倍券不得購買北捷1280月票，也不能進行儲值，但數位五倍券只要綁定完成，上述消費行為皆可納入5000元項目計算。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

行政院發放的振興五倍券於10月8日起陸續開始使用，台北捷運各車站與兒童新樂園、台北小巨蛋等場館，已準備提供民眾消費，並推出「北捷振興超值優惠」限期活動；不過台北捷運公司提醒，使用紙本五倍券買捷運車票，不得用於儲值、找零，也不能買1280元定期票，但使用數位五倍券者，只要完成綁定，捷運車資、1280定期票皆可納入五倍券消費項目。

台北捷運公司表示，依據經濟部公告振興券使用規定，紙本五倍券在捷運車站，可向詢問處購買單程票、團體票、旅遊票、電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡）等；其他受託經營場館，也可用於場館內消費，但紙本五倍券不得儲值、找零、兌換或退換現金，也不可購買1280元公共運輸定期票，消費金額不足部分須以現金支付。

至於數位五倍券部分，北捷指出，只要民眾將電子票證或悠遊付完成綁定，搭乘捷運的車資及1280元公共運輸定期票，即可納入累計5000元消費項目，不會影響捷運常客優惠的計算；其他受託經營場館使用數位五倍券方式，請參閱各場館現場公告或洽服務人員。

而北捷也推出「振興超值優惠」限期活動，包括北捷嚴選咖啡「超值優惠價」，自10月8日至11月30日，北捷聯名3大咖啡品牌，提供5種單品配套，以「同價位2件組合價」好康方案，限量推出500元、300元超值優惠價，比買一送一還划算，組合價方案為2盒及其以上的雙數來計算，單盒則享75折優惠，可於官網或「台北捷運GO」APP線上訂購，或是到22個捷運車站詢問處或捷運站咖啡專櫃購買。

另有兒童新樂園「無限暢玩歡樂遊」，自10月8日至12月31日，推出振興超值200元、500元及1000元「無限暢玩歡樂遊」。

還有捷運商品「滿額送購物金或贈品」活動，自10月8日起至11月30日止，於「台北捷運線上商城」購物滿500元送50元、滿1000元送100元購物金優惠折扣外，滿200元再加贈精美磁鐵；如欲現場親自選購，可前往捷運商品販售處（紅線中山站、藍線忠孝復興站），消費滿200元、500元、1000元，也可獲得精美磁鐵、文件夾或書籤贈品。

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