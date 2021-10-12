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快訊／08：30解圓規海警！3地區致災風雨持續　趨緩時間曝

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明說，圓規颱風中心正位於台灣南端鵝鑾鼻的南南西方約380公里海面。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局宣布，今天（12日）上午8時30分解除圓規颱風海上颱風警報。氣象專家吳德榮說，即使警報解除，迎風面東半部（宜、花、東）的「致災性降雨」，仍會持續，不會馬上停歇。天氣風險公司總經理彭啟明表示，至少要等到今下半天之後，降雨才會逐漸趨於緩和。

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▼圓規最新動態。（圖／氣象局）

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▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

彭啟明今早在臉書說，圓規颱風中心正位於台灣南端鵝鑾鼻的南南西方約380公里海面，非常接近呂宋島，持續往西前進，過去12小時是影響台灣最大的時候，北部、東北部、東半部到恆春半島都可以感受到顯著風雨。

彭啟明指出，為何7級暴風圈沒到台灣，還會有這樣的風雨，主要是圓規颱風本來就是季風低壓內發展出來的颱風，環境條件本來就非常的寬廣，加上配合大陸高壓南下，壓力梯度變得較大，也讓風勢增強，也讓許多沿海地方或是東半部出現10-12級的強陣風。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼圓規風雨持續。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，雨量在宜蘭的大同鄉翠峰湖已經累積破700毫米，台中市和平區南湖大山、也就是偏中央山脈的東側，也將近700毫米，宜蘭的大同鄉各地也有500-600毫米，花蓮不少靠山區都累積超過400毫米，雨勢非常大；目前颱風外圍水氣順著颱風外圍廣泛的環流，正有扎實的對流雲系移入中，累積到晚上預期都有可以能極端值有破千毫米的機會，提醒您務必提高警覺。

彭啟明分析，預期圓規颱風持續快速往西，但北側環流的偏東到東南風仍持續為東半部、恆春半島帶來顯著降雨，至少要等到今天下半天之後，降雨才會逐漸趨於緩和，各地沿海也仍有強陣風出現機會，尤其北部、東半部以及恆春半島沿海，還是要提高警覺。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明說，周、周四降雨會逐步趨緩，不過東半邊仍持續有陣雨，西半部仍不受影響，但各地沿海的風力都較大，到周五時天氣會顯著轉好。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨衛星雲圖顯示，由於圓規的外圍環流（原季風低壓環流）範圍很大，故即使警報上午解除，迎風面東半部的致災性降雨仍會持續，不會馬上停歇。

氣象局表示，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及台中市已有局部超大豪雨，花蓮縣已有局部大豪雨，台北市、新北市、新竹縣、南投縣已有局部豪雨發生，今花蓮縣地區及宜蘭縣、台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、台東縣地區及新北市、台中市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、基隆、屏東地區、恆春半島及高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。

氣象局上午8時30分解除圓規海上颱風警報，預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今仍受到颱風外圍環流影響，東半部降雨較持續，北部也有短暫陣雨；雖解除海警，但強降雨仍可能持續。

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