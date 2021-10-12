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第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲AZ第二劑將於今日上午10點開放預約。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

第11輪疫苗提供BNT第一劑及AZ第二劑，BNT於昨（11）日開放45歲以上民眾預約；而AZ第二劑對象也擴大，自今日上午10點開放預約，凡在7/22前打過第一劑的「18歲以上民眾全開」，都可在這一輪打到，2款疫苗預約收單時間為13日中午12時，施打時程則為15～21日，民眾請把握機會。

疫苗預約平台網址點這

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▲▼第十一輪疫苗施打對象。（圖／指揮中心提供）

▲第十一輪疫苗施打對象。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心表示，第11期可預約BNT疫苗第一劑和AZ疫苗第二劑，依不同廠牌疫苗預約分流，並於預約分流日前一日14時起發送簡訊，籲請民眾依時程進行預約，並準時前往接種，對象及期程說明如下：

AZ疫苗第二劑

－預約接種對象：以下對象若曾於預約平台登記過意願，第二劑無須再重新登記意願。

1.7月22日（含）前已接種AZ第一劑之18歲以上民眾［即2003/10/15（含）前出生］。

2.7月30日（含）前已接種AZ第一劑之54歲以上民眾［即1967/12/31（含）前出生］。

－預約時間：10月12日上午10時至10月13日中午12時（10月11日14時起發送簡訊）。
－接種期間：10月15日至10月21日。

BNT疫苗第一劑

－預約接種對象：10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗民眾，且符合下列任一項條件：

1.45歲以上民眾［即1976/12/31（含）前出生］。

2.22～12歲民眾［即1999/1/1（含）～2009/10/15（含）間出生］。

3.18歲以上第9類對象［即2003/12/31（含）前出生］。

－預約時間：10月11日上午10時至10月13日中午12時（10月10日14時起發送簡訊）。
－接種期間：10月15日至10月21日。

本期接種BNT疫苗第一劑對象，若為滿12歲至17歲（含）之學生/青少年，請家長（監護人或關係人）於接種當日陪同學生/青少年至選擇之合約醫療院所或接種站，於現場簽署接種評估及意願書，完成COVID-19疫苗接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

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