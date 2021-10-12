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1秒都不想分開！「愛你就要黏著你」星座Top5　反差超大甜爆了

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲你的另一半也是超級黏人的星座嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

談戀愛時，你喜歡另一半黏你嗎？一時半刻不見就開始想念，LINE傳滿甜言蜜語表達愛意，但每個人嚮往的感情模式不同，有的愛黏人，反之有的還會覺得對方特別煩。占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析愛情裡最愛像隻無尾熊緊緊黏著你的5星座，你的阿娜答上榜了嗎。

談戀愛時無時無刻都想黏著另一半的5星座，除了參考太陽外，也要看月亮及金星：

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1.金牛座

愛上一個人時，金牛就想常常看到對方，但因個人愛意表達較委婉不直接，因此想一個人時總選擇忍著不說。屬於「守護型情人」的他／她，即使倆人沒有特別的約會，也會在一旁照料著、滿足你的需要，這一點簡單的小幸福就超滿足。

2.天秤座

天秤像是長不大的孩子，容易對自己所愛的人產生依賴感，明明可以自己獨立完成的事，卻喜歡互相陪伴的感覺，硬要拖著朋友、情人合力完成，會讓他／她們感到很幸福，屬於標準只要墜入愛河就會以對方為主的星座，整個世界繞著另一半轉，只要有高頻率的陪伴，感情就不會淡。

要當你的無尾熊！「就愛黏踢踢」星座情人Top5　反差超大甜爆了。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

3.巨蟹座

天生與家庭有關的星座，只黏親近的人或另一半，談起戀愛的巨蟹容易胡思亂想、需要安全感，只要沒看到對方太久內心立馬上演小劇場。和你相處總能製造很多回憶，巨蟹不管男女，都能把無聊小事變得很浪漫，所以一旦黏上你時請不要推開，讓他／她當隻「無尾熊」黏緊緊才會有安全感。

4.雙魚座

和天秤有點像，雙魚不是不能獨立，是因為享受倆人感覺，希望有另一半陪著，否則平淡不常見面搞得像單身一樣。多見面、約會是雙魚喜歡的模式，千萬別嫌他／她煩，若是被忽視，他／她要離開一個人得花很多時間做準備，只要準備好，說分就分。

要當你的無尾熊！「就愛黏踢踢」星座情人Top5　反差超大甜爆了。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

5.天蠍座

別看天蠍酷又冷，談起戀愛可是以另一半為重心，他／她的冰冷只對外、那些沒關係的人，只要熟識了就會發現他／她的可愛。在感情中，天蠍掌握主控權，只要巴著你、盯著你才能感到安心，較為強勢聰明的天蠍座會照顧人，關於你的一切會操心、干涉，這種「黏」是出於愛的擔心與主導權，若是嫌他／她煩可是會不爽冷戰，所以還是乖乖讓他／她跟著你吧。

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