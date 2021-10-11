日本人澱粉不忌口「身材還是瘦」！她點出4大關鍵　台灣人難做到

▲走在日本街上，鮮少會看到胖子。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

對許多台灣人來說，日本是相當具有特色和魅力的國度，東洋可愛的櫻花妹和日系潮男曼妙的身材令人羨慕不已，但許多人也相當好奇，為什麼感覺上日本多數人體態都偏瘦呢？對此，有網友就整理了4大關鍵，讓不少人看完後笑稱，「在台灣真的很難做到。」

一名女網友在Dcard以「為何日本人都很瘦？」為題發文表示，日本人是全球最瘦的國家之一，過重及肥胖的比率僅4%，有些人還會吃大量澱粉，例如:「拉麵+白飯、餃子+炒飯」，肥胖率卻很低。為此，她歸納出4大重點，揭密了日本人身材普遍偏瘦的主因。

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▲日本人搭地鐵通勤。（圖／路透）

1. 通勤：

原PO透露，相較於台灣大部分人上班都騎車開車，日本人花在通勤上的時間很多，加上日本機車駕照非常難考，無形中消耗掉許多熱量。

2. 愛喝綠茶：

原PO指出，日本的抹茶很有名，除此之外，還有紅茶、綠茶、烏龍茶，「其中綠茶含有豐富的兒茶素，還有抗氧化的作用，可降低膽固醇。」

3. 愛吃魚：

日本人愛吃魚是世界有名的，像是鮭魚、秋刀魚、鮪魚、生魚片…等，其中魚類含有優質蛋白質，富含DHA和EPA，還可預防心血管疾病。

▲魚類含有優質蛋白質，DHA和EPA等。（示意圖／資料照）

4. 冷便當：

原PO最後提到，台灣人跟日本人都有帶便當的習慣，但是跟台灣很大不同的是，日本人吃冷便當，「便當放冷了，一來比較沒味道，二來澱粉冷卻過，會產生抗性澱粉，較不易肥胖。」

文章貼上網，吸引大批網友熱烈討論，「10幾年前看日本節目還特別計算一般上班族走去搭大眾運輸的距離就已經好幾公里，所以消耗熱量多」、「去過日本2個禮拜在路上完全沒有看到胖子過」、「飲食文化真的完全不一樣，外國女生來台灣住一段時間一定變胖」。不過也有網友認為，「肥宅跟油膩中年男這兩個形象不是日本人宣傳出來的嗎」、「我看路上喝無糖綠的大多是胖子」。