陳柏惟支持者接到關心電話？　台灣基進臉書起義：1023反惡霸

▲台灣基進發起「換臉書封面挺陳柏惟」。（圖／翻攝自Facebook／台灣基進）



記者黃巈禾／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票。罷免投票倒數12天，台灣基進今晚（11日）發起更換臉書封面的起義。台灣基進表示，只要不合地方派系的意、不被國民黨接受，就會遭惡意拔除，是對台灣民主的玷汙，呼籲鄉親投票日站出來「反惡霸」。

台灣基進表示，過去一年多來， 陳柏惟團隊走過大街小巷，從熱鬧的地方慶典、重要的建設會勘，到深具意義的公益活動，期待讓鄉親感受到我們一步一腳印的誠意，「或許是我們做得不夠，或許是盤據地方的勢力太過頑強，一場毫無正當性、充滿政治算計的惡意罷免，如惡霸般襲來。」

台灣基進指出，原以為2020年1月11日的選舉結果，將為中二選區帶來民主轉型的契機，政治不用再為一個地方派系、一個家族所把持，「我們很遺憾，也很自責，在立委換新、中二翻新的過程中，那股曾經籠罩中二選區的恐懼又回來了。因為惡罷，表態支持3Q會接到關心電話；因為惡罷，讚美3Q的照片要加上馬賽克；因為惡罷，國民黨政客們不間斷的來打擾地方鄉親的生活。」

台灣基進提到，對抗惡罷，讓地方不再恐懼，要邀請每位網路上的朋友給陳柏惟力量，給中二選區的民主勇氣，一方有難，這就是臉書上的民主起義、八方來援！如果陳柏惟被成功拔除，失去的不只是一位優秀的政治工作者，未來所有年輕沒背景、具有理想性的參政者，只要不合地方派系的意，不被國民黨接受，就會遭到惡意拔除，這將是對台灣民主最大的玷汙。

台灣基進喊話，「去年，11萬鄉親讓我們有機會為台灣服務、為中二選區發聲。這次，我們邀請所有看不慣『惡罷』的台灣人，做所有鄉親們的後盾，給鄉親面對『惡罷』的勇氣。邀請大家，1023，站出來！反惡罷！」