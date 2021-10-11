連假攀大鬼湖「2墜谷1人死亡」　地面搜救隊抵達時間上修至2天

▲屏東縣消防局人員趕往大鬼湖救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福、林彥臣／屏東報導

一支由23名男女組成的登山隊攀登大鬼湖，今(11)日上午傳出有兩名隊友摔落山谷受傷，其中一人疑無生命跡象，屏東縣政府消防局獲出報出動30名人員救援，並向空勤總隊申請直升機直援，由於山區雲層過厚只能折返，目前改由地面部隊前往，但路途遠，原本預估趕抵現場至少1天時間，經過衛星座標確認位置，搜救所需時間上修至2天。

屏東縣消防局於11日早上6時20分接獲南投119勤務中心轉報於霧台鄉佳暮中興林道至2273公尺大鬼湖附近有登山客受傷，現場為一行23人於9日由三德檢查哨上山。

報案人林先生於上述時間報案聲稱、他是一位接駁車司機、於本月9號早上7點載楊小姐等20人（其中有三位為彰化救難協會成員）至舊佳暮登山口、行程為爬山至台東大鬼湖、再從台東知本搭火車回台北、於今日早晨接獲楊小姐衛星電話表示同行山友有人受傷需要協助、但因目前訊號不佳無發取得聯繫。

林先生說，目前只有坐標位置及衛星電話號碼、經與消防隊聯絡、目前因天候不佳特搜大隊不知是否可派直升機前往搜救、目前消防分隊及特搜大隊人員將先至佳暮活動中心成立現場指揮中心並於現場待命、等搜救大隊人員再視天氣狀況是否要從佳暮林道往上推行、而抵達衛星座標位置時間也需2天左右、目前特搜大隊持續與楊小姐連繫中、但目前都聯絡不上。

據悉，該登山隊伍向警方申請入山日期是10月8日至17日，他們10月9日上午7點從屏東縣三地門鄉三德檢查哨入山，入山登記24人，共18男6女，從佳暮林道上山，往大鬼湖，預計11日從台東知本下山，搭車回台北。

由於山區通訊不良，發生地點又在大鬼湖登山口附近、海拔2273公尺檜木營地附近，目前掌握訊息有限，屏東縣消防局在佳暮國小設置前進指揮所前往救援。