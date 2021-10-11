連假攀大鬼湖2墜谷1人無生命跡象　地面救援需走一天才能抵達

▲屏東縣消防局人員趕往大鬼湖救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一支由24名男女組成的登山隊攀登大鬼湖，今(11)日上午傳出有兩名隊友摔落山谷受傷，其中一人疑無生命跡象，屏東縣政府消防局獲出報出動30名人員救援，並向空勤總隊申請直升機直援，由於山區雲層過厚只能折返，目前改由地面部隊前往，但路途遠，預估趕抵現場至少1天時間。

屏東縣消防局於11日早上6時20分接獲南投119勤務中心轉報於霧台鄉佳暮中興林道至2273公尺大鬼湖附近有登山客受傷，現場為一行24人(18男6女)於9日由三德檢查哨上山。

消防局獲報派遣霧台、三地門、瑪家、特搜大隊及第一大隊，出動各式車輛10車警消19人義消11人由大隊長陳弈帶隊指揮。因天候狀況不佳直升機無法到達，目前由地面部隊攜帶登山裝備及衛星電話進入中興林道進行救援。

據悉，該登山隊伍向警方申請入山日期是10月8日至17日，他們10月9日上午7點從屏東縣三地門鄉三德檢查哨入山，入山登記24人，共18男6女，從佳暮林道上山，往大鬼湖，預計11日從台東知本下山。

由於山區通訊不良，發生地點又在大鬼湖登山口附近、海拔2273公尺檜木營地附近，目前掌握訊息有限，屏東縣消防局在佳暮國小設置前進指揮所前往救援。