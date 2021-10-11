17歲女戀上韓星級男網友！先知媽媽沒收她手機　本尊真是狼大叔

▲少女最後在友人家尋獲，所幸人安全無虞 。（圖／少年警察隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名17歲少女在網路上認識一名照片酷似韓星的男網友，媽媽擔心她被騙，因此限制手機使用時間，若不聽就要沒收，沒想到她一氣之下竟離家出走，警方接獲報案後12小時順利找到少女，調查發現與她徹夜談心的男網友，不只是照「騙」，本尊其實是個40歲的大叔，而且還有3度誘拐未成年少女紀錄。

高雄市少年隊日前接獲一件失蹤少女的緊急協尋案件，家屬報案表示，17歲的女兒因沉溺網路交友，近期認識了一名照片看起來年約20多歲，白白淨淨，有韓星氣質的男網友，家人擔心她被誘拐，因此限制她手機使用時間，如果講不聽就要沒收手機，但這讓正值青春叛逆期的她，負氣離家出走，爸媽遍尋不著緊急向少年隊請求協尋。

警方受理後在12小時內藉由科技偵查找到這名少女，所幸人平安無事在朋友家中，還持續和這名男網友談心聊天，不過深入追查發現，她心中的這名極品男網友竟是使用假照片，手機背後本尊是位40歲的大叔，本人和照片天差地遠，而且更可怕的是，這名丁姓男子近10年內，至少有3次誘拐未成年少女，因而遭對方家長提告的不良紀錄。

原先他們倆人還約好隔天要去出遊散心，所幸及時找到人，後續少女交由家屬帶回後，後續警方將持續關懷輔導；至於丁姓男子部分，由於僅與少女聊天，未有動作，因此先告誡約制丁男，不可再犯。

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