山西連降暴雨60座煤礦停產　市場擔憂煤價進一步上漲

▲山西洪災導致煤礦停產。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸產煤大省山西在「十一」長假期間遭逢連日大雨，發生眾多災情，並導致60座煤礦停產，市場擔憂，目前已經處於高檔的煤價，很可能因此更進一步上漲，甚至影響到火力發電廠的營運，使得限電情況再度惡化。

大陸「十一」長假之前，煤炭就處於緊缺的情況，煤價也因此上揚，截至9月底，秦皇島港口5550大卡的混煤價格達1700元／噸，創下了新紀錄。熱值5000大卡的混煤價格為1540元／噸，周環比上漲140元／噸。

根據山西省政府發布的訊息，山西暴雨導致停產煤礦60座、非煤礦山372座、危化企業14家，停工在建工程1035個，關閉景區166個。根據《貝殼財經》報導，截至10月9日，暫未有上市公司主動披露是否受到暴雨影響，包含美錦能源、冀中能源、山西焦煤的相關業務目前未受到暴雨影響。

報導提到，由於只公布了煤礦停產數量，而沒有具體位置和名稱，目前大眾並不知道哪些上市公司可能受到影響。互動平台上，網友們也開始詢問有煤炭業務的上市公司相關問題。

中金公司10月9日的研究報告中指出，今年以來煤炭供給持續偏緊，庫存已降至歷史低位，供需缺口擴大有幾方面原因，其中，自有產量拖累可能是首要因素，同時進口成本高企，其次是全球氣候變化帶來的需求新增長。

中金公司提到，今年全球範圍內與發電相關的品種，如中國的煤炭與歐美的天然氣，普遍有所短缺，因而領漲大宗商品。低庫存疊加可能的冷冬預期則加劇了市場對今冬能源短缺的擔憂。

中金公司認為，四季度煤炭供給將有所改善，供需矛盾將得到一定緩解，「適度增加進口對煤炭供應將是有力補充，在邊際上可能緩解當前的偏緊格局，但進口成本可能仍比較高昂。」

中金公司強調，當前形勢下，在確保安全的前提下挖掘現有產能，並推進發電供熱端中長協全覆蓋，是煤炭保供的核心，同時亦有助於穩定市場預期，防止煤炭價格超漲。」