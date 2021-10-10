　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

山西連降暴雨60座煤礦停產　市場擔憂煤價進一步上漲

▲山西,洪水,暴雨。（圖／CFP）

▲山西洪災導致煤礦停產。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸產煤大省山西在「十一」長假期間遭逢連日大雨，發生眾多災情，並導致60座煤礦停產，市場擔憂，目前已經處於高檔的煤價，很可能因此更進一步上漲，甚至影響到火力發電廠的營運，使得限電情況再度惡化。

大陸「十一」長假之前，煤炭就處於緊缺的情況，煤價也因此上揚，截至9月底，秦皇島港口5550大卡的混煤價格達1700元／噸，創下了新紀錄。熱值5000大卡的混煤價格為1540元／噸，周環比上漲140元／噸。

根據山西省政府發布的訊息，山西暴雨導致停產煤礦60座、非煤礦山372座、危化企業14家，停工在建工程1035個，關閉景區166個。根據《貝殼財經》報導，截至10月9日，暫未有上市公司主動披露是否受到暴雨影響，包含美錦能源、冀中能源、山西焦煤的相關業務目前未受到暴雨影響。

▲山西,洪水,暴雨。（圖／CFP）

報導提到，由於只公布了煤礦停產數量，而沒有具體位置和名稱，目前大眾並不知道哪些上市公司可能受到影響。互動平台上，網友們也開始詢問有煤炭業務的上市公司相關問題。

中金公司10月9日的研究報告中指出，今年以來煤炭供給持續偏緊，庫存已降至歷史低位，供需缺口擴大有幾方面原因，其中，自有產量拖累可能是首要因素，同時進口成本高企，其次是全球氣候變化帶來的需求新增長。

中金公司提到，今年全球範圍內與發電相關的品種，如中國的煤炭與歐美的天然氣，普遍有所短缺，因而領漲大宗商品。低庫存疊加可能的冷冬預期則加劇了市場對今冬能源短缺的擔憂。

▲山西,洪水,暴雨。（圖／CFP）

中金公司認為，四季度煤炭供給將有所改善，供需矛盾將得到一定緩解，「適度增加進口對煤炭供應將是有力補充，在邊際上可能緩解當前的偏緊格局，但進口成本可能仍比較高昂。」

中金公司強調，當前形勢下，在確保安全的前提下挖掘現有產能，並推進發電供熱端中長協全覆蓋，是煤炭保供的核心，同時亦有助於穩定市場預期，防止煤炭價格超漲。」

►零廚藝照樣能裝賢慧！

ET快訊
月薪40萬+被動收入8萬！神人「極簡生活」網傻眼
美麗妄娜解襯衫狂戳「F級巨球」　乾爹嗨刷百萬
8歲男童福華飯店泳池「觸電原因找到了」！救生員也送醫
人潮擠爆！新北「4處熱門景點」暫勿前往
拿五倍券爽吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　網揪1失誤
女星遭聯結車撞上！　驚險畫面曝光
男偶像遭女友詐騙　事業敗光！自殺未遂隱居13年
台日混血童星下海拍AV！水手服2點凸出網暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女兒算錯數學題　爸爸「怒躺馬路中央」哭喊：不知道怎麼教了！

山西連降暴雨60座煤礦停產　市場擔憂煤價進一步上漲

「相約母親河·共話齊魯情」採訪活動啟動

陸駐美領館：多名留學生被美執法人員威脅恐嚇

解放軍傳越線「被印軍扣留」　陸媒：子虛烏有，與事實不符

睡夢中5cm蜈蚣鑽耳！她狂挖嚇壞：越跑越裡面　屍體挖出一片血紅

下藥迷昏嫩妻！禽獸男約網友「到府性侵」　還在一旁拍照錄影

紀念辛亥革命演說「胡溫和、習強硬」　陸學者：兩岸態勢十分嚴峻

反批民進黨　國台辦：有何顏面妄談孫中山與辛亥革命

共產黨「搶」孫中山歷史話語權　朱松嶺：是國民黨不要了！

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

女兒算錯數學題　爸爸「怒躺馬路中央」哭喊：不知道怎麼教了！

山西連降暴雨60座煤礦停產　市場擔憂煤價進一步上漲

「相約母親河·共話齊魯情」採訪活動啟動

陸駐美領館：多名留學生被美執法人員威脅恐嚇

解放軍傳越線「被印軍扣留」　陸媒：子虛烏有，與事實不符

睡夢中5cm蜈蚣鑽耳！她狂挖嚇壞：越跑越裡面　屍體挖出一片血紅

下藥迷昏嫩妻！禽獸男約網友「到府性侵」　還在一旁拍照錄影

紀念辛亥革命演說「胡溫和、習強硬」　陸學者：兩岸態勢十分嚴峻

反批民進黨　國台辦：有何顏面妄談孫中山與辛亥革命

共產黨「搶」孫中山歷史話語權　朱松嶺：是國民黨不要了！

智慧手機「相機評分」揭曉！　iPhone 13排第9贏過12Pro

亞錦賽中華拚衛冕　因疫情延後至明年3月台中開打

吃釋迦乾淨不沾手有3招　專家曝果肉「綿綿乳白色」最好

英國爆多起檢測結果異常　官員最新建議：PCR陰性有症狀就要隔離

Lexus「大改款豪華休旅」預告曝光　LX確定10／14對外亮相！

小資女也能輕易入手的3大平價女鞋　「IG最紅」鬆糕底短靴不用兩千元

羅傑斯期末考　運彩開盤看好悍將

連邊邊都不放過！台灣本土生吐司名店懶人包　還有療癒動物造型

懶尪不清魚缸！人妻怒把「超貴紅龍魚」炸來吃　暗黑料理片瘋傳

女排甜心戴人綠帽！丈夫加碼爆料她「劈腿多次」　去年節目洩端倪

氣老爸下車太久！沙皮狗「猛按喇叭」　坐駕駛座表情超母湯：快給我滾回來

大陸熱門新聞

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

姊弟29F跳下身亡　留絕望遺書：不想寫作業了

嫌男生月入不到20萬是殘疾　她還要求130萬聘金

禽獸男下藥迷昏嫩妻　讓網友到府性侵

睡夢中蜈蚣鑽耳　屍體挖出一片紅

痛批台獨！　習近平：分裂國家沒好下場！

迪士尼「達菲熊」遭遊客巴頭摀臉哭哭 工作人員心疼「抱緊處理」

56歲婦羞嫁小26歲小鮮肉　拼生子冒險做試管

國台辦諷吳釗燮「暴露其無知」

國台辦：有何顏面妄談孫中山與辛亥革命

共產黨「搶」孫中山歷史話語權

手指長出大貢丸扭曲　14歲弟天天喝奶茶慘痛風

更多熱門

相關新聞

遇近40年來最大洪峰　山西汾河堤壩出現20公尺決口

遇近40年來最大洪峰　山西汾河堤壩出現20公尺決口

受近期連續降雨和上游來水影響，山西汾河下游新絳段遭遇近40年來最大洪峰。據《新華社》報導，位於新絳縣橋東村附近的汾河北段堤壩7日17時左右發生決口，決口長度近20公尺，目前現場有10餘台大型機械和300餘人正在用石料、捆綁好的磚垛等封堵決口。截至8日9時許，決口尚未完成封堵。

山西暴雨27座煤礦場停產 內蒙72處煤礦場獲批有望年增產9925萬噸

山西暴雨27座煤礦場停產 內蒙72處煤礦場獲批有望年增產9925萬噸

山西暴雨火車懸空只剩鐵軌枕木 祁縣多處決堤8村1.5萬人連夜撤離

山西暴雨火車懸空只剩鐵軌枕木 祁縣多處決堤8村1.5萬人連夜撤離

山西大雨山體滑坡　4交警被土石埋壓身亡

山西大雨山體滑坡　4交警被土石埋壓身亡

中國態度軟掉了！悄悄同意澳洲貨船卸煤

中國態度軟掉了！悄悄同意澳洲貨船卸煤

關鍵字：

山西煤礦暴雨

讀者迴響

熱門新聞

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

張雅琴狠酸博恩落淚、鄭家純屠龍：很假

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面