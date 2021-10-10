出遊住「五星級夜景」日租套房！她一開窗臉綠了：還是算了吧

▲原PO傻眼，原來美麗的夜景是一張海報。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

不少人趁著雙十連假出去玩，選擇住宿可是一大學問，除了要住的舒服之外，若能有浪漫的美景，可說是超級大加分，一名女網友住日租套房，看到窗外有五星級的夜景，興奮地將窗戶打開，想看得更仔細，沒想到開窗後下場超悲劇，好心情全沒了，她將照片PO上網，網友們全笑翻。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，趁著雙十連假出去玩，住進超棒的日租套房，有窗戶還有絕美夜景，從原PO曬出的圖片中，從窗戶往外看，能看到超美麗的夜景，讓她忍不住大讚房東「太走心」，原本要給五星好評，沒想到下一秒卻傻眼了。

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原PO走近把窗戶打開，沒想到夜景竟然是一張大型海報，房東把海報貼在窗戶外的牆壁上，遠遠看真的讓人誤以為是窗外的景色，原本滿心期待看夜景的原PO，瞬間超失望，「原本要給五星好評，開窗後，還是算了吧」。

房東超幽默的舉動，引起網友們討論，「等到白天還能看到夜景多好」、「那個配色，還以為是洛聖都」、「重頭戲是在關燈後吧，等等鬼就出現了」、「是幻覺」、「房東真幽默」、「也是很用心啦」、「笑死，說不定老闆沒蓋妳，搞不好真的是牆壁完工前拍的」、「跟泡麵封面一樣，景色僅供參考」。甚至還有人指出，「有些布簾拉開是一面牆的，妳這個算高等級的了」。