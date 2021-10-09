「詭異肥起司」床上狂爬！她一看竟蠕動變形…網爆雞皮：快看醫生

▲一名女網友在床上驚見一坨「起司」瘋狂蠕動。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

「從來沒看過！」一名女網友驚呼，最近在床上發現一坨「起司」在不斷蠕動變形，她仔細一看嚇傻，卻不知道是何種外星生物，掀起大批網友朝聖，其中就有專業飼主發抖狂勸，「快去看醫生！」

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」崩潰表示，她在床上發現一坨黃色的黏稠物，仔細一看才發現是極似起司、又像鼻涕的生物在瘋狂蠕動，還能自行變換身軀，拉長，棒狀千變萬化，讓人看了起雞皮疙瘩，懷疑是從自家的寵物犬體內掉出，「誰懂狗狗的能告訴我這個是什麼嗎？剛剛才看到，因為從來沒看過。」

畫面曝光，外觀極似「起司」的噁蟲，引發大批網友驚呼，紛紛留言「黃色沒有背殼的蝸牛，簡稱黃牛」、「無殼蝸牛」、「雖然不知道是什麼，但要驅蟲了」、「好像外星生物」、「蛋黃哥」、「猛毒，剛好現在在廣告電影，很應景」、「史萊姆」、「這是果凍怪…千萬別摸他，不然會…濕濕的！」、「外星球來的」。

不過有飼主急呼，異形生物是絛蟲，「沒記錯，應該是縧蟲，一種人犬貓都會有的寄生蟲」、「絛蟲，趕快帶去動物醫院治療」、「縧蟲，從狗狗的肛門爬出來的，要驅蟲嘍」、「狗吃到母跳蚤，蚤卵在腸道繁殖成縧蟲，須定期做體内外驅蟲！」、「應該是絛蟲，我家狗狗以前黏一隻在我額頭」、「絛蟲節片，這要給醫生餵藥驅個幾趟」。

新北市動保處獸醫殷書韻曾透露，絛蟲是人畜共通寄生蟲，一般寄生在動物小腸吸收宿主養分，會造成宿主下痢腹痛、貧血消瘦及食慾不振，蟲體由一段段節片組成，節片可隨糞便排出，常附著於糞便表面或動物肛門附近毛上，肉眼可見狀似米粒大小，但大尺寸絛蟲較少發生在寵物身上。

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