「一心一德」飆高音成功　羅一鈞自評唱國歌90分

▲羅一鈞任國慶大典國歌領唱人 。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

國慶大會今天舉行，疾管署副署長羅一鈞等人領唱國歌，會後羅一鈞笑說，領唱人與合唱團默契佳，也成功唱出高音，領唱國歌是一生一次的經驗，他替自己的表現打了90分高分。

今年國慶大會由羅一鈞、東京奧運銅牌得主羅嘉翎、護理師施宜君、護理師陳昀湞、消防員劉奎佑、警員楊于辰等6人，偕同國立客家兒童合唱團領唱國歌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會後羅一鈞接受媒體聯訪表示，先前就曾彩排過4次，今天一早也再度彩排，因此6名領唱人與合唱團培養出不錯的默契，正式上台演唱也沒有特別緊張。

羅一鈞說，國歌的「一心一德」部分音域較高，先前就知道演唱不易，他除了彩排外，還會在深夜空檔時間到河濱公園邊騎單車邊練唱。所幸最後成功唱出高音，沒有破音或走音，他對自己的演唱感到滿意，給了90分高分。

至於為何不是滿分100分，羅一鈞笑說，今天上午領唱國歌時，戶外豔陽高照，眼睛有點睜不開，因此扣一點分數。 羅一鈞也分享與跆拳道選手羅嘉翎的互動趣事，羅嘉翎拿出奧運銅牌與眾人分享，羅一鈞實測用手掂掂重量，「確實是很有分量的獎牌。」 羅一鈞說，眾人也預祝羅嘉翎在今年的全國運動會表現亮眼，未來再戰奧運時能勇奪金牌。

羅一鈞領唱完國歌後，與防疫團隊一同參與車隊遊行，沿途都有熱情民眾鼓掌尖叫，不僅希望能與防疫團隊合照，還有書迷拿出羅一鈞的著作「心之谷」盼得到簽名，超高人氣可見一斑。 羅一鈞說，領唱國歌與車隊遊行都是一生一次的經驗，他感到相當光榮，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，後續還是要回歸防疫工作，感謝各界對於防疫團隊的支持，會持續努力做好防疫。

▲羅一鈞（右4）任國慶大典國歌領唱人 。（圖／記者李毓康攝）