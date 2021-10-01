快訊／大陸禁台釋迦蓮霧　陳吉仲：今已提供書面資料給WTO

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸以檢疫不合格為由，暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，農委會決定啟動世界貿易組織（WTO）架構下農產品貿易爭端處理程序；農委會主委陳吉仲1日上午赴立法院備詢前受訪表示，農委會今天將所有書面資料提供給WTO代表處，預計在今年11月WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫協定（SPS）例會提出訴求，希望在該例會可尋求兩岸防檢疫技術問題的解方。這將是我國2002年加入WTO後，首次因農產品貿易爭端告上WTO的案例。

▲農委會主委陳吉仲受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

陳吉仲今天上午受訪表示，直至昨天9月30日期限前，中國海關總署還是沒有給我方任何正式回應，所以今天農委會已經先將所有書面資料提供給WTO代表處，預計將在今年11月WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫協定（SPS）例會提出訴求，希望在SPS例會可以尋求兩岸防檢疫技術問題的解方。

此外，針對中國國台辦發言人朱鳳蓮29日拿出「可可花癭病菌」照片，指控台灣釋迦、蓮霧有「有害生物」，並嗆言「大陸和台灣同屬一個中國」；陳吉仲批評，中國海關總署只用一張A4通知農委會防檢局，直接告訴我方不合格的件數、日期，完全沒有照片和科學證據，呼籲中方直接提出相關科學根據。

陳吉仲指出，去年10月、今年7月台灣曾經針對出口農產品做了精進措施，甚至在今年9月具體回應我方做了哪些事情，但中方仍片面決定暫停輸入鳳梨、釋迦、蓮霧。

陳吉仲補充，仍然期待中方在今年11月SPS例會之前，如果可以解決的話，台灣會依照兩岸相關防檢疫機制來解決。