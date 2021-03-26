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翻轉命運！受助童長大當社工：用我的青春豐富每一個人的生命

▲▼翻轉命運！受助童長大當社工。（圖／台灣世界展望會提供）

▲目前仍有超過600位展望會服務的13歲以上、像阿嘉一樣的經濟弱勢家庭兒少，還在等待資助人陪伴關懷。邀請民眾響應「好young計畫、用愛接棒」。

圖、文／台灣世界展望會提供

「我正在用我的青春，去豐富每一個人的生命。」台灣世界展望會苗濱中心社工員林晏渟在4月2日台灣社工日前夕表示。林晏渟曾是受助童，在當年社工員鍾佳純的陪伴及展望會青少年發展方案的培力下，從一名認為自己沒有資格做夢的孩子，轉變為勇於追尋夢想的專業社工員，立志做青少年人生賽事中的遞水員，讓每個孩子都能成為做夢的人。「因為這是我走過的路，我知道青少年要的是什麼。他們期待獲得同理，而不是同情，」晏渟努力用自己的故事和力量，陪伴服務的每一名大孩子，就怕他們看輕了自己、放棄做夢。

台灣世界展望會目前有587名社工員，其中46名過去曾為台灣世界展望會受助童，佔全體社工員比例8%。這些社工員因為看見社工服務的價值，願意投身在這份用生命影響生命的工作中。

台灣許多經濟弱勢家庭的青少年，在規劃人生藍圖、追逐夢想時，往往因為缺乏資源而面臨在經濟、課業與夢想中抉擇的窘境。台灣世界展望會針對長期關懷的高中職孩子進行調查，有超過半數的孩子表示，為了賺取生活與教育費用，他們必須長時間打工，卻因而影響學習、跟不上課業進度，甚至面臨延畢、休學的困境。經濟扶助是他們的最迫切需求。

展望會透過提供教育扶助金，減輕孩子的經濟壓力，今年更於全台規劃103項職涯探索、生涯規劃、技能培力等青少年方案，培養2,136名國、高中孩子預備未來的能力。邀請社會大眾響應「好young計畫、用愛接棒」，透過每月2,000元定期資助或每月1,000元定期助學，幫助大孩子們能安心上學、發展能力，有機會參加青少年發展培力方案，一步步朝目標邁進，進一步翻轉未來。

了解「好young計畫、用愛接棒」及線上捐款，請至台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw
郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，請註明：「好young計畫」
相關資訊請洽服務專線：02-2175-1995，或洽詢電子信箱：pr@worldvision.org.tw

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