新竹男連嗑「小惡魔」後暴斃　友大方分食賠20萬獲緩刑



▲毒咖啡成分由各賣家自行調配，因此內含成分、劑量都不明，甚至每批不同，也無從查證，致死率極高，經常有發生服用毒咖啡後暴斃的死亡事件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名江姓毒蟲大方分享毒品咖啡給友人服用，未料該友人在久未服用的前提下，短時間連服2包，因此發生安非他命中毒死亡。法官認，江男明知服用毒咖啡可能致死卻仍由死者自行無限度服用，依法應負起相當刑責，但考量其自白，符合減刑要件，又已賠償20萬予死者家屬，因此依轉讓禁藥因而致人於死罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，並應於判決確定後2年內，提供120小時之義務勞務。

判決指出，20多歲的何姓男子，今年7月間因毒癮難耐，找上友人江姓白牌車司機，要求分享一些含有安非他命的「小惡魔咖啡包」讓他食用，而江男在明知過去一名蔡姓友人曾因食用「小惡魔咖啡包」後，因藥效過強因而死亡的情況下，仍分享予何男食用。

何男先向藥頭取得數包毒咖啡放在自家客廳，指示未滿18歲的少年開門讓何男去拿「貨」。何拿到咖啡包後即回家開了2包服用，沒想到清晨就發生嚴重嘔吐、四肢抽搐，何父將兒子送醫急救，但何男仍因安非他命中毒及抑制呼吸致休克併呼吸衰竭死亡。

警方在現場查獲8包「小惡魔咖啡包」，經何男手機掌握貨源由江男提供，立即前往逮捕。江男坦承分享毒咖啡包給何服用，遭檢方依法起訴。

在法院審理時，江的辯護人向法官表示，江男雖知道喝「過量」毒品咖啡包會造成死亡，也確實曾有朋友因為服用毒咖啡包而死亡，但不知道用多少咖啡包才算過量、會死亡，且毒品使用也因個人體質而異，江男提供給何的毒咖啡包與自己所服用的內容應是一樣的，但實際上毒咖啡包含有何種毒品，要看製造者添加何種毒品還有添加多少數量的毒品才能夠決定，所以每次的毒咖啡包的品質、成份都不盡相同。

依常理，服用毒咖啡包並不必然發生死亡結果，江雖有轉讓毒咖啡包給何男，但何男死亡的因果關係歷程，是因為何男服用多包毒咖啡包而中斷，在客觀上尚難認定江的轉讓行為跟何男的死亡結果之間有因果關係，很難認定被告構成轉讓禁藥致死罪。

法官調查發現，江男確有轉讓毒品「小惡魔咖啡包」10包給被害人，而死者

因久沒食用，隔天清晨食用後，事後即發生死亡。自死者血液驗出含有安非他命，可認定死者毒品來源是江男於案發時提供的咖啡包，江男對於被害人施用後所產生對於生命、身體安全導致的風險，自應負責。

死者血檢並未驗出酒精、鴉片類、鎮靜安眠藥及其他常見毒藥物成分，相驗結果也認定死者是因安非他命中毒及抑制呼吸致而中毒休克併呼吸衰竭死亡，足見被害人血液中所含安非他命已逾致死濃度；因此假設江未轉讓毒品給死者施用，即不會發生毒品中毒死亡，因此，江男轉讓含安非他命的毒咖啡包，客觀上確足致被害人施用後發生死亡之結果，證明死亡的結果客觀上確可歸責於被告，兩者具相當因果關係。

且江男明知服用毒品咖啡包可能致死，卻仍任何男自行施用且未加制止或提醒應控制服用數量，導致何男在短時間連續服用2包毒咖啡後死亡，因此，江男應負相當刑事責任。

法官認，江男犯轉讓禁藥因而致人於死罪，但考量其自白，依法減輕其刑，但本刑最輕仍有3年6月，刑度不可謂不重，因此合議庭法官審酌再三，認客觀上足以引起社會上一般人同情，顯有足以憫恕之處。

法官審酌，被告江男正值年輕，明知禁藥危害健康及社會秩序甚鉅，猶漠視法令禁制，恣意轉讓供他人施用，還因提供禁藥使被害人施用過量不治身亡，造成無可回復之損害，念及被告犯後坦承犯行，態度尚可，並衡酌被告已賠償20萬給死者父親，因此依轉讓禁藥因而致人於死罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後2年內，向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供120小時之義務勞務。

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