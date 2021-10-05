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拿200萬假鈔買毒！男遭黑幫私設刑堂拷打　重傷丟包醫院慘死

▲姓男子因用200萬假鈔買毒，被黑幫亂棍打死丟包醫院。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市文山區不法組織十五分幫的周姓男子，去年底不滿鄭姓男子用200萬元假鈔購買毒咖啡包，竟私設刑堂，叫小弟拷打教訓鄭男，鄭男滿身是血無法動彈後，被丟在包萬芳醫院不治身亡，事後還企圖要小弟頂罪，稱是為了10萬元賭債行兇。台北地院今(5日)審酌後，依傷害致死、毒品罪嫌判周有期徒刑15年，其餘4名共犯則分別判處5年2月至11年不等徒刑，全案可上訴。

▲▼景美驚傳虐殺案！男深夜走進民宅…2小時後滿身血送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

▲姓男子因用200萬假鈔買毒，被黑幫亂棍打死丟包醫院。（資料照／記者張君豪翻攝）

原本在新北市三重區某檳榔攤上班的鄭男，疑似在2020年12月1日，找了2名友人，拿200萬元現金向十五分幫購買毒咖啡包，結果被當場發現，整疊鈔票只有上下2張是真的，其他都是假鈔，奉命買毒的2人遭老虎鉗夾手逼問，供出鄭男，十五分幫成員再找鄭男出面談判。

結果鄭男依約到十五分幫位於景隆路的堂口後，被綁在椅子上，由周頡指示潘緯祥等人用亂棍拷打質問，到隔天凌晨，鄭男奄奄一息沒有動靜，一群人急忙把鄭男送到醫院丟包，但鄭男傷勢嚴重不治身亡。

周頡等人擔心東窗事發，原本計畫由潘男出面自首，佯稱是因為10萬元賭債不慎失手殺人，但被檢警識破謊言，找到十五分幫的堂口，在保險箱發現40多包毒咖啡包，另外又循線在幫眾陳冠宇住處找到上千包毒咖啡包，因而偵破這起因假鈔買毒引發的虐殺案。

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