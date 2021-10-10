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社會 社會焦點 保障人權

「妳下面很濕」　軍人酒後趁屋主送客偷爬上床！扒褲性侵女友人

▲桃園市張姓男子被指控對同居女友之女兒性侵，檢方查無違反其意願之行為，偵結不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲小美（化名）慘遭性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台東縣一名曾姓軍人在休假期間與友人到朋友家串門子喝酒，期間一名女子小美（化名）因酒醉被安排到2樓房間睡覺，等到大家散會後，曾男卻在離開屋主家後又偷偷潛入2樓性侵小美；屋主送客完回到家中聽見2樓傳來尖叫聲，破門進入後報警才阻止曾男惡行。

判決書指出事件發生於2019年11月，距離曾男退伍只剩1個月，因此他當時仍是現役軍人。曾男趁著酒席散會後，屋主送表哥回家的空檔，趁機潛入屋主家2樓，進到小美所在的房間性侵已經醉倒的小美。

小美在庭上指出，當天晚間7點多過後，她因為喝太多不勝酒力，被安排到2樓在一間房間後，就趴倒在床上睡著，之後卻感覺到被人翻身醒來，竟然發現曾男壓在自己的身上。她說當時就立刻要求曾男「不脫不要這樣」、「我不要」，但曾男的回應卻是「妳下面很濕」、「我不會射在裡面」。

屋主回家聽見2樓傳來尖叫聲，上樓要開門卻發現房門反鎖，緊急破門後發現曾男和小美下半身赤裸，趕緊喝斥曾男停止，小美則是立刻起身跑到屋主背後躲藏。

曾男辯稱當天是人生「喝得最醉的一次」，上完廁所因為很累就想說上樓隨便找一間房休息，半睡半醒之間才發現小美也倒在身旁，於是雙方聊天，他才開始撫摸對方胸部和下體，還親吻她，直到他要把生殖器放入她的生殖器時才被拒絕。曾男表示，小美突然的哭喊和抵抗讓他當時覺得莫名其妙，還有和破門而入的屋主解釋。

曾男辯稱當時因爛醉已是「無行為能力」，也無法控制自己酒後做什麼，況且事後已和被害人達成和解，他認為一審法官判刑過重，不服提起上訴，希望能減刑判決。

法官認為，曾男故意假裝離開屋主家再等屋主暫離時偷偷潛入他人住宅，還性侵一名醉倒的女子，身為一名當時的現役軍人在軍中受到嚴格紀律，應該要有更高的行為操守和手法智識，卻因逞一時私慾闖入住宅性侵他人，導致小美精神受到極大損害，而且根據曾男的陳述足以證明其酒後的記憶力和控制力並未受到影響，甚至還避重就輕選擇對自己有利的部分陳述，因此決定不採納減刑要求，依侵入住宅強制性交罪判處他7年2個月徒刑。

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