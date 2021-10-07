約同校男到住處吃宵夜...女大生怒控遭性侵！判無罪理由出爐

▲花蓮一名外籍學生透過交友軟體認識同校的女學生，2人去年約好一起吃宵夜後，順理成章發生關係，豈料外籍生事後竟被控性侵。（圖／示意圖，與本案無關／取自unsplash）



記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名林姓馬來西亞籍學生，透過交友軟體認識同校女學生小婷（化名），2人去年6月約好晚間一起在小婷的住處聊天吃宵夜，林男遭控霸王硬上弓、對小婷性侵得逞。不過花蓮地院審理後，判林無罪。

判決書指出，小婷去年透過交友軟體認識同校馬來西亞籍的林姓外籍生，2人在去年6月晚間，約好一起在小婷的租屋處聊天吃宵夜，還因此發生關係，不過事後林男被小婷怒控性侵。

庭審時，小婷向法官還原當時情況指出，當天因為她肚子餓和胃痛，才同意林男帶宵夜進到她的租屋處，林男當時也表示只是聊一下天就走，誰知道林男卻直接撲上來，持按摩槍抵住她的下體，她雖然有對林男表示拒絕之意，但因為林男是體育系的學生，力氣相當大，她在力量上無法抗衡，也擔心反抗會有生命危險，無奈之下只好配合林男，並要求他戴上保險套。同時，也在案發後的隔天立即前往驗傷報案。

林男坦承確實有和小婷發生關係，並向法官表示，2人結束性行為後還有閒聊一小段時間，閒聊中小婷還和他聊過去約砲的經驗，還指出她也有朋友在從事「多人運動」，並提醒他不要說出去，也不要將2人已發生關係一事說出去。

法官勘驗2人的對話紀錄後認為，林男曾傳「妳為什麼要這麼做？」、「你叫我不要找你朋友什麼的我都沒做」、「現在妳反過來害我」等語，勘信2人確實曾在結束性行為後，小婷向林男透露自己與和友人有關性行為方面之經驗，林男也承諾小婷不會對外透漏，從對話紀錄中可見林男對小婷的提告行為相當錯愕，且事後2人能聊及私密話題，可認雙方互動自然，林男還將用過的保險套、衛生紙遺留在現場，難以證明林男和小婷發生關係時，具有強制犯意。

花蓮地院審理後指出，小婷事後雖有出現創傷壓力症候群，不過因其在案發前就曾前往心理諮商，顯見其案發前就已有心情低落等症狀，後續所產生的創傷症狀等均無法證明，是否與林男曾違反小婷的意願對其性侵得逞有關。

法官指出，林男和小婷2人並非男女朋友關係，在此案發生前也不曾見面，2人在相約時沒有任何性暗示與邀約，因此無法排除雙方見面後，有進一步發展之可能。另，小婷的公訴人指出，林男拿出隨身攜帶的保險套有預謀之犯意，但法官卻認為林男隨身攜帶保險套保護自己也保護他人的行為，並未違反社會通念，也不能代表林男在赴約時隨身攜帶保險套，就有預謀強制和他人發生關係的犯意，認為小婷的指訴欠缺補強，無其他證據能證明林男確實有強制性侵的犯意，判林男無罪，全案仍可上訴。

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