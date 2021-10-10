年薪120萬「只存6萬」…他崩潰喊：怎麼買房　網點出致命關鍵

▲男子年薪120萬，一年卻只存到6萬元。（示意圖／記者陳俊宏攝）



網搜小組／柯振中報導

年薪百萬是不少人的階段性目標，不過，一名男子工作滿一年，年薪約落在120萬，但一年只存下了6萬元，讓他直呼「買房真是不敢想像」。貼文曝光以後，瞬間引起網路熱議。

這名男子在Dcard上表示，他工作剛滿一年，年收入約為120萬，每個月的固定開銷，大約落在7萬元附近，加上年繳的10萬元保險金，以及購買筆電、手機、繳稅等費用，結餘只有6萬元，讓他不禁捏了把冷汗，「買房真是不敢想像…。」

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依據男子的說法，他與女友同居，每個月房租、電費約為1萬6,500元，孝親費則是2萬元，還有3,500元的高鐵交通費，飲食、娛樂與雜項加總，大約是2萬元，還要養車、租車位與油錢，平均為一萬元，因此固定開銷才是7萬元。

▼男子也不禁直呼，買房根本不敢想像。（示意圖／CFP）



網友們看完男子的開銷，點出了不少原因，日常開銷花費太大，「孝親20000是什麼鬼？送你去國外留學是不是」、「飲食+娛樂+雜項20000是不是過的太舒服了？是跑去做什麼娛樂要花費那麼高」、「為什麼養車油錢一個月要一萬？是什麼豪華跑車嗎」、「房租的部分是你自己全繳嗎？女友住不用錢喔？」

此外，也有人總結，可能是因為男子沒有儲蓄的計畫，沒有規劃錢的用途，手上有多少就花多少，最後才會只存下6萬，否則一般而言，再怎麼不濟，也至少能存下1到3成的金額。

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