玉山塔塔加「連3天傳路殺」！國鳥、山羌命喪輪下…遺體照惹心疼

▲玉山國家公園人潮湧現，管理處提醒用路人減速慢行、保護自然生態。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園，下同）

記者閔文昱／綜合報導

前段日子因為受疫情影響，玉山國家公園管理處塔塔加園區遊客人車驟減，許多野生動物也降低了警戒心，但隨著近日台灣疫情趨緩，民眾紛紛出籠，導致園區內發生不少「路殺」案件，連續3天都有野生動物遭車撞死，包括山羌、帝雉、長吻松鼠等，讓玉管發文呼籲，用路人須注意減速，保護珍貴自然生態。

玉管處指出，隨著新冠肺炎疫情的舒緩，遊客絡繹不絕，車流大增；而疫情警戒管制期間，整座山林更有恢復回野生動物的樂園的情況，加上10月份是野生動物幼獸們出來活動覓食較為頻繁的季節，公路上常會見到台灣獼猴，黃喉貂、山羌或是野山羊等野生動物漫步及覓食，但也因此，10月份就成為了「路殺」的高峰期。

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玉管處透露，這段期間經常接獲動物路殺的通報，像是前2天就發生山羌及帝雉被車子撞死的路殺通報紀錄，而今（9日）又在台21線129.1 K處發現路死的長吻松鼠。只見原本活跳跳的動物本都變成了冰冷的屍體，許多網友也感到到十分不捨，紛紛留言「好可憐」、「上山開車要放慢，保護野生動物，也為開車安全」。

玉管處呼籲，進入國家公園，請放輕腳底下的油門，避免動物成為車下亡魂，也同時保障行車安全，另外，如果發現路邊有死亡的野生動物，也請通報塔塔加遊客中心，會有人員立即前往處理，「玉山園區的生態需要你我共同的守護，多一分小心多十分安全！」

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