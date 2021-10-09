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男連吃7天柚子「肌肉溶解」送急救　醫揭危險因子：不能一起吃

▲▼文旦,柚子。（圖／記者許展溢攝）

▲男子連吃7天柚子肌肉溶解。（示意圖／記者許展溢攝）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢58歲一劉姓男子因為愛吃柚子，每天下班都會買一顆柚子回家。前不久，他突然四肢酸痛、手腳無力，隨後症狀不斷加重。家人發現他連路都走不動了，趕緊將他送到醫院。醫師診斷後發現，患者竟然肌肉溶解了！醫生提醒，這些藥物不能和柚子同吃。

劉男一天吃一顆柚子，連續吃了一周。沒過多久，突然四肢酸痛、癱軟，連走路都困難，隨後被假家人送往醫院急救。

醫生經過一系列檢查發現，劉男的肌酸激酶高出正常值的5倍以上。對此，醫生診斷這是急性損傷引起的橫紋肌溶解，而罪魁禍首就是「柚子」。

肌肉溶解又稱為橫紋肌溶解症，是指骨骼肌肉受到破壞性損傷後，橫紋肌細胞的內容物，如肌紅蛋白、肌酸磷酸激酶以及離子、小分子毒性物質等釋放到血液循環中，最終從尿液中排出，導致機體代謝紊亂及器官功能性損傷，其特徵表現為肌痛、肌無力、肌肉腫脹、握水感，血中肌球蛋白升高，出現血紅蛋白尿，嚴重時可並發腎功能不全。

醫生表示，導致肌肉溶解的原因有很多，包括肌肉直接缺血或損傷、過量運動、細菌與病毒感染以及攝入藥物產生副作用等，其中史他汀（Statins）類藥物較嚴重的不良反應臨床表現就是肌肉損害（以橫紋肌溶解症最為嚴重）。

醫生提醒，如果患者服用了此類藥物，短時間內又吃了西柚或連續攝入大量西柚汁，西柚內成分會抑制體內藥物代謝酶，使得血液中史他汀類藥物濃度升高，就有可能導致肌肉溶解。醫生同時表示，沒有服用相關藥物，吃柚子不會導致肌肉溶解。

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