限定2天！迎國慶開放軍艦參觀爆人潮　「登艦必備」一次看

▲國慶連假限定2天，高雄開放民眾登軍艦參觀。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

睽違20年，國慶煙火重返高雄港區，為慶祝國家盛典，高雄市政府特別協請海軍艦隊指揮部於新濱碼頭停泊張騫與武昌軍艦，限定2天開放民眾登艦遊覽。

高雄市長陳其邁上午出席「璀璨高雄 軍艦映輝」開幕典禮，現場安排立志中學儀隊以及國軍戰鼓、莒拳隊演出，用震撼的擂鼓聲激發全民國防意識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲開幕典禮國軍戰鼓帶來精采演出。（圖／記者賴文萱攝）

▼陳其邁盼開放民眾登艦參觀，能激發全民國防意識。（圖／記者賴文萱攝）

這次配合國慶節日，高雄市政府特別協請海軍艦隊指揮部於新濱碼頭停泊張騫與武昌軍艦，開放登艦時間為10月9日9點至16點，以及10月10日8點至11點，本國國民需攜帶身分證進入，兒童未具身分證者由親屬陪同；外籍配偶由本國配偶陪同並出示居留證。

陳其邁受訪表示，10月共軍出入頻繁，不管是空軍還是海軍，都面臨嚴峻的挑戰，但國防不只是國防部或是三軍的工作，更是全民國防，大家必須團結一起保護台灣安全。

▼國慶連假高雄開放民眾登軍艦。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁說，高雄作為海軍的家，當然更需要全力支持國防，這次配合國慶節日，利用9、10日兩天開放民眾登艦參觀，讓民眾了解全民國防的重要。今也特別來向海軍及國軍致意，未來高雄市政府也會在全民國防，或是針對海軍周遭眷屬提供最好的照顧。