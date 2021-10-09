外星人傑作？神秘巨岩如「雷射切割」完美分2半　震撼照曝光

▲神秘巨岩「阿納斯拉」（Al Naslaa）宛如被雷射切割一般，完美分成兩半。（圖／翻攝自YouTube／Ancient Architects）



記者吳美依／綜合外電報導

在沙烏地阿拉伯綠洲城市泰瑪（Tayma）附近，神秘巨岩「阿納斯拉」（Al Naslaa）矗立沙漠中，正中央有一道筆直裂縫，把岩石完美分成兩半，完美斷面彷彿被「雷射切割」，因此長年被陰謀論者視為「外星人」或「古文明高科技」的傑作。英國科學家如今終於解開謎團，他們指出，這一切都是大自然的奧秘。

綜合外媒報導，「阿納斯拉」巨岩屬於砂岩，高度約30英尺（約9公尺），寬度約25英尺（約7.6公尺），表面還雕刻著一個騎馬的人，除了完美斷面以外，兩半岩石的基部皆與非常窄小的石頭相連，更顯神秘。它被發現後，很快成為著名觀光景點，也在全球各地引爆陰謀論臆測。

儘管如此，英國布里斯托爾大學（University of Bristol）榮譽學者、地質學家路易絲（Cherry Lewis）指出，「阿納斯拉」巨岩的裂縫「可能是因為一種稱為『凍融』（freeze-thaw）的風化過程而形成」。

路易絲解釋，水分滲入岩石裂縫後，因溫度下降導致結凍，由於體積膨脹而導致裂縫變大，而融冰時，水分又繼續滲入更深的岩縫，此過程不斷重複，直到岩石一分為二。除此之外，沙漠中的風蝕效應宛如「噴砂」，也會在迎風面形成非常光滑的岩石表面。

因此，路易絲認為，「阿納斯拉」較可能是自然形成，但她也補充提到，古代人類也利用最基本工具，創作出巨石陣、復活節島摩艾石像（Moai）等雕塑，因此無法完全排除人類創造的可能性。

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