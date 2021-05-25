尼斯湖水怪是「鯨魚陰莖」探出水！世紀謎團最新解　對比照曝光

▲專家團隊推測，尼斯湖水怪實際上是鯨魚陰莖探出水面。（圖／翻攝Twitter@JimMFelton）

記者吳美依／綜合外電報導

英國蘇格蘭的尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）謎團流傳將近1世紀，各國民眾多年來提出各種揣測與推論，但至今仍沒有一個最合理的解釋。一支專業研究團隊近日主張，這個神祕生物實際上只是「鯨魚陰莖」勃起時探出水面的模樣。

該研究將尼斯湖水怪經典黑白照、鯨魚陰莖照片擺在一起對比，兩者形狀非常相似。文中引述其他未知巨型水生生物的目擊報告指出，多數案例都提及「像蛇一樣」的脖子或尾巴，但那其實是鬚鯨（baleen whales）或其他鯨魚的「蛇狀陰莖」，鯨類陰莖長度可達180公分，可能在交配、勃起時伸出水面。

《太陽報》等外媒報導，尼斯湖水怪的經典黑白照，據傳由外科醫師威爾遜（ Robert Kenneth Wilson）於1930年代拍攝，「神秘水怪」的傳說和謎團此後即在全球瘋傳。

此理論一出，立刻引發網友熱議。但事實查核網站Snopes指出，尼斯湖水怪的經典黑白照片「是一艘玩具船和一些油灰創造出來的騙局」，知情者斯普林（Christian Spurling）去世前已於1990年代承認此事。但是，尼斯湖水怪其他影像，或者其他巨型水生生物的目擊通報，或許可能是被誤認的鯨魚陰莖。

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