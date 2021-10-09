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鶯歌、湖口段「一片紅」！北部國道多處壅塞　南港湧車潮車速40km

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國慶連假國道車流較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是國慶連假第一天，國道湧入不少返鄉、出遊車潮，今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等，目前國5雙向均有60公里以上車速，不過逐漸有車流湧入，南港路段時速不到40公里。

根據1968 APP顯示，國3南下三鶯-鶯歌系統一度「紫爆」，車速不到20公里，鶯歌系統-龍潭-高原「一片紅」，車速僅30幾公里；國1南下湖口-新竹也是車多，時速不到40公里。另外，北1北上圓山-內湖、內湖-東湖、汐止系統-汐止同樣壅塞，時速不到40公里。

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至於中部國道，國1北上台中-大雅「紫爆」，車速只剩16公里，南下彰化系統-彰化車速也不到40公里。國3南下中投-霧峰、南投-南投服務區車多，時速不到40公里。南部國道的部分，國1北上楠梓-岡山、國10東向燕巢-燕巢系統壅塞，車速也是不到40公里。

▲▼塞車。（圖／高公局）

▲▼北部路段多處塞車。（圖／翻攝高公局1968即時路況）

▲▼塞車。（圖／高公局）

高公局表示，截止上午7時，交通量為14.4百萬車公里。今日相關疏導措施包括6-12時國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議今日南向用路人儘量於下午時段出發。

▲▼國慶連假首日交通疏運措施及路況。（圖／高公局）

▲▼國慶連假首日交通疏運措施及路況。（圖／高公局）

▲▼國慶連假首日交通疏運措施及路況。（圖／高公局）

▲國慶連假首日國道路況。（圖／高公局）

▲▼國慶連假前一日國道壅塞情形。（圖／高公局）

▲國慶連假國道重點壅塞路段。（圖／高公局）※點圖放大

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