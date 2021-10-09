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社會 社會焦點 保障人權

不要再上來了！合歡山武嶺塞爆　防疫鬆綁情侶興奮脫罩拍照

▲國慶連假首日早上，合歡山武嶺周邊人車塞爆，還有情侶忘情脫罩合影。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國慶連假首日早上，合歡山武嶺周邊人車塞爆，還有情侶忘情脫罩合影。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

國慶連假在防疫措施鬆綁後開跑，南投合歡山武嶺周邊不時飄下細雨，但仍一如預期湧入大量人車，早上7點就塞爆各停車場；公路總局第二養護工程處清晨緊急發布訊息，指台14甲線合歡山地區停車場已滿，建議民眾斟酌前往或改往其他景點，警方也動員進行疏運管制、避免違規停車癱瘓交通。

公路總局指出，包括武嶺、昆陽、合歡山遊客服務中心、小風口合歡山管理站，合歡山莊路邊也車滿為患，第二養護工程處在清晨6點53分就發布訊息，勸阻遊客再開車上山；從武嶺亭的即時監視畫面看來，至上午9時人車潮仍毫無紓解跡象，遊客、單車車友一波波湧上武嶺亭拍照留念，還有一對情侶脫下口罩合拍甜蜜罩、興奮到忘了跟旁人保持社交距離。

▲國慶連假首日早上，合歡山武嶺周邊又是車滿為患（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國慶連假首日早上，合歡山武嶺周邊又是車滿為患，警方出動管制維安（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國慶連假首日早上，合歡山武嶺周邊又是車滿為患。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲國慶連假首日早上，合歡山武嶺周邊又是車滿為患。（圖／記者高堂堯翻攝）

這次國慶連假至下周一為止共3天，公路總局日前已預告全國多個「地雷」路段，包括合歡山台14甲線0k~9k+500（霧社往清境方向至清境農場路段），預估車多壅塞時段為10月9日至10日，每日上午10時至13時；疏運措施將於台14線59K、68K、80K三處CMS，即時提供至清境旅行時間及相關路況資，建議民眾如接獲壅塞訊息時，改往其他觀光景點，待車流紓解後再行前往。

公路總局第二養護工程處強調，合歡山地區車位有限，山上警方將加強違規停車執法，請民眾勿違停造成交通壅塞及危險，並請多利用大眾運輸；南投縣政府也表示，目前於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，雖無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離，如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩。
 

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