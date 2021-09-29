車用晶片缺爆！陸車商「原價搶收中古車」　鎖定賓士、BMW 兩車款

▲新車大缺貨，狀況良好的二手車（中古車）成為市場寵兒。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

全球車用晶片大缺貨，不只新車面臨缺貨漲價，二手車（中古車）的價格也飆漲，大陸最近甚至有許多汽車經銷商以「開票價」回收二手車，鎖定賓士C系列、BMW 5系列等熱門車款。

根據《澎湃新聞》報導，一名經銷商集團相關負責人透露，「開票價」（購車時的價格）回收二手車的海報近日來鋪天蓋地，都是經銷商行為，並不是廠家活動，促銷的成分相對來說更大一些，「主要還是因為今年太缺車了，按照市場行情，二手車差不多就是要賣到這個價格的。」

報導提到，所謂的「全額保值回購二手車」「開票價回購二手車」等活動，是指經銷商對於滿足特定要求的二手車，以車主購車發票顯示金額回收。

一位BMW汽車銷售人員展示了其所在展售店的二手車收購海報，從海報上可以看到，這家經銷商以「開票價」回購3系列、寶馬5系列、X3等熱門車款。同時，要求上述車型在2020年1月1日到2021年6月30日期間領牌，且公里數不超過1.5萬公里，無事故、無結構性損傷等。

該名BMW銷售人員表示，不僅是上海地區，位於北京、天津、常州、南昌、鄭州等多地的BMW展售店都推出了類似的回收政策，「也不知道是哪個地方最先帶起來，我現在看到各地的門店都有。有我們同一個集團的，也有別家的。」

不過，該名BMW銷售人員也提到，回收的車款都集中在賓士、BMW、奧迪的熱門車款，「比如賓士，收到也是熱門的C系列、E300L、GLC這些車款，奧迪收的是Q5L，里程、時間、車況都要求差不多。」

另一名銷售人員透露，別說是展售店，如果讓他個人拿這種價格收這種「準新車」，也是穩賺不賠，「今年經銷商手裡貨都不多，這種情況下，給出的優惠力度要比往年要小不少。比如BMW 3系列，去年一般是28萬（人民幣），今年已經漲到31萬了。你想想看，新車31萬，對應一輛準新車價格可不就是28萬左右嗎？」

銷售人員還說，這就導致不少車的開票價遠低於市場價格，若以這樣的開票價出手二手車，對於車主來說，根本算不上是划算的買賣，「今年二手車確實更難收了，主要是新車買不到，提車週期太長，有的人是不願意等，有的人是車牌額度在手裡快到期了不能等。所以部分需求分流到了二手車這裡。」

報導也提到，新車缺貨的情形非常嚴重，有許多汽車展售店現在都只剩下「車模型」，沒有真正的展示車能夠試駕。一名BMW的銷售人員表示，他所在的門店在疫情前，一個月銷量為140輛左右，最近這幾個月的銷量大約剛超過100輛，「確實沒車可賣，今年6、7月份的訂單，10月之後差不多才可以交車，也就是說，如果現在下單，不挑顏色、配置的話，最快也要等到11月。」

上海某間奧迪展售店的銷售人員指出，目前資源非常緊俏，全都要付定金等車，等車時間根據具體車型、配備不等，「想要盡快拿到現車，即便是那種常年打折款，能給的優惠肯定也比以前少很多。」

該奧迪銷售人員還說，像Q2這種車型，不是那麼搶手，確實還有現貨，但像Q5L的話，到各家的展廳看看，全都要等，甚至連展示車都被開走了。

打折一直是傳統汽車品牌常用的銷售手段，但今年的熱門車型幾乎沒有任何優惠，一名賓士的銷售人員表示，以E300L來看，可以給幾千塊（人民幣）優惠，但有1.5萬的加裝、3000服務費，同時要求在店內購買車險，「物以稀為貴，現在訂車，提車都快年底了，車都沒有，沒必要搞促銷。當然，銷售壓力也小很多，就當安心過節了。」