賴清德出席玉山論壇　教你「玉山」布農族語這樣說

▲賴清德今天下午參加玉山論壇。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者呂晏慈／台北報導

邁入第五年的玉山論壇8日登場，副總統賴清德下午出席「2021玉山論壇：亞洲創新與進步對話」圓桌論壇，和來自越南、印尼、菲律賓、韓國、印度、法國的各國代表，以及臺灣亞洲交流基金會蕭新煌董事長等人，分享了台灣在公共衛生、自由經濟、捍衛民主價值等3方面的努力。

賴清德晚間透過臉書表示，邁入第五年的玉山論壇，象徵著台灣跨越世代及地理疆界，不斷追求卓越、深化民主，生生不息的動人歷程，今年玉山論壇的主題是「以韌實力重啟共同進步的優先議程（Resetting Priorities of Progress with Resilience）」，他和來自越南、印尼、菲律賓、韓國、印度、法國的各國代表，分享了台灣在公共衛生、自由經濟、捍衛民主價值等三方面的努力。

賴清德稱，面對疫情威脅，台灣勇敢無懼、屹立不搖，發揮生命共同體的精神，克服COVID-19疫情；更善盡民主責任，建立更安全、自由的經貿體系，重新啟動後疫情時代的經濟引擎；2300萬人團結捍衛區域和平、追求亞洲共榮，就是亞洲最溫暖、最良善的關鍵力量。

賴清德補充，玉山的布農族語是「Tongku Saveq」，代表著不畏挑戰、勇敢迎接未來的勇士精神，台灣會和民主夥伴攜手努力，一起追求亞洲的安全、繁榮、民主與和平，共同迎接更堅韌的未來。