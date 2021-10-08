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2021年全運會台南代表隊授旗　黃偉哲勉勵選手旗開得勝再創巔峰

▲2021年全國運動會於新北市登場，台南市政府8日舉行代表隊授旗儀式，市長黃偉哲親自將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021年全國運動會於新北市登場，台南市政府8日舉行代表隊授旗儀式，市長黃偉哲親自將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全國運動會於10月16日至21日於新北市登場，台南市政府8日舉行代表隊授旗儀式，市長黃偉哲親自將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥，期許台南市代表隊旗開得勝，每位選手都能突破自我，再創感動與驕傲，為台南奪得佳績。市議員陳秋宏、沈震東、李啟維、蔡旺詮也都來到現場表達關心與選手致意。

▲2021年全國運動會於新北市登場，台南市政府8日舉行代表隊授旗儀式，市長黃偉哲親自將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，從中央到地方，政府至民間，國人延續對東奧賽事的關注都展現高度的重視。在正式比賽之前，台南代表隊已勇奪12金9銀14銅的佳績，已是前次比賽的20金、21銀、25銅逾半，感謝選手們的努力不輟，讓自己的光與熱被看見，也讓全體市民同聲喝采，感到驕傲！

黃偉哲感性的說，台上十分鐘，台下十年功，從「翻滾的男孩」的片中可知，要在運動項目中發光發熱多麼不易，他認為眾人的努力與付出應該被看見，而台南市政府近年來持續挹注資源，希望透過全面與全力的協助，讓選手在訓練過程能獲得更強大的支援，而非僅是得獎後的錦上添花。

台南市教育局表示，本屆全運會台南市總計派出776位選手及隊職員參賽，參加人員陣容比往年更加盛大，在台南選手參戰的33個項目中，目前已有9個項目提前比賽，截至8日為止，台南已搶下12金9銀14銅之成績，暫居全國第三，其中輕艇、帆船及划船是台南的傳統強項，便囊括了10金，上屆全運會因為氣候及海象影響，使選手無法發揮實力，今年穩定發揮之下能夠重返榮耀，實至名歸！

▲2021年全國運動會於新北市登場，台南市政府8日舉行代表隊授旗儀式，市長黃偉哲親自將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長鼓勵接下來將接續登上賽場的台南好將，能乘勝追擊，秉持運動家精神，發揮長期培訓實力，締造佳績。2023年全國運動會即將在台南市舉辦，屆時也歡迎民眾來台南吃美食、遊古蹟，一同為選手加油！

▲2021年全國運動會於新北市登場，台南市政府8日舉行代表隊授旗儀式，市長黃偉哲親自將市旗交給台南市體育總會理事長吳志祥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府自2019年全運會開始，即與成功大學合作，導入專屬運動傷害防護團隊，在賽事期間給予選手第一時間之照護服務，為了給予選手強力的培訓支援系統，於全運會辦理年度挹注1200萬選手培訓經費，透過運動傷害照護、體能專業訓練、培訓津貼及以賽代訓等經費補助，建構多元化的選手支持系統，今年同樣在19項高衝擊、或競技強度較高的運動種類賽場上，設置運動傷害防護站，選手在賽前及賽後都能受到妥善的健康照顧，安心在賽場上拚戰。此外，針對最近一屆全運會奪牌之選手發給每月3000元至2萬元不等之培訓費用，更在今年調高全運會第一名之獎勵金至30萬元，希望讓選手能無後顧之憂地專注於訓練，持續在競技場上創造巔峰，摘金奪冠。

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