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嘆高嘉瑜消遣主計長　鄭運鵬挺朱澤民：他只是沒時間過日常生活

▲朱澤民。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲朱澤民。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

主計長朱澤民昨答詢時稱一碗蚵仔麵線20元，除被在野黨批不知人間疾苦外，民進黨立委高嘉瑜8日也說，「從小吃到大，就是沒吃過一碗20元的麵線」，並附上幾張吃麵線照。同日下午，民進黨立委鄭運鵬表示，很感慨看到本黨立委蹭新聞消遣朱澤民，還列出8事蹟形容朱澤民是盡忠職守的首長，「不是那種吃高檔餐廳不知一般小吃價格的天上人間，他只是沒有時間過日常生活。」

高嘉瑜8日上午在臉書上傳幾張吃麵線照片，並表示她自己最愛吃麵線了，從小吃到大的信義市場麵線、基隆廟口麵線，到了高中愛吃阿宗麵線、南港點新春蚵仔麵線、饒河夜市顏玲麵線，哪有好吃麵線她都要嚐嚐，但「從小吃到大，就是沒吃過一碗20元的麵線」。

同日下午，鄭運鵬則在臉書開宗明義說，「看到本黨立委蹭新聞吃麵線，消遣了朱澤民主計長，我覺得很感慨。」接著，鄭運鵬列舉朱澤民8事蹟：

1、立法院每年都要審查總預算、國營事業（基金）預算，2016年到現在，質詢和協商都是主計長；2、這幾年台美關係緊密升溫，軍購必須編列特別預算（戰機和這次飛彈共2次），質詢和協商都是主計長；3、這二年新冠疫情的不確定因素，政府編列4200+4200億元的防疫特別預算，現在進行到第四期，質詢和協商都是主計長。

4、再往前2017年開始的前瞻基礎建設特別預算，現在進行到第三期，每次質詢和協商還是主計長；5、假日和晚上被總召叫來協商看國民黨的案海提案，一定還是主計長；6、以上平日和假日的協商，黨團沒有幾位立委有耐性參加，總召不參加委員會協商、立委不參加黨團協商，連他自己都不是全程參與，但是主計長每一個都要參加。

在第7、8點上，鄭運鵬更是強調，如果以在立法院的時間來算，主計長絕對比衛福部長陳時中還長還晚，他回去還要處理主計總處的業務，「我看他除了吃便當，也沒別的可以吃了，連自己去買便當的時間可能都沒有」；「朱主計長是位不太應酬的首長，所以不是那種吃高檔餐廳不知一般小吃價格的天上人間，他只是沒有時間過日常生活。」

鄭運鵬文末再表示，蹭新聞消遣這麼盡職的首長，對他自己來說並不好玩，真的很感慨。

▼鄭運鵬8日下午聲援朱澤民。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

▼鄭運鵬8日下午聲援朱澤民。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

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