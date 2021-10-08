「你還活在1981年嗎」　國民黨批朱澤民：不食人間煙火的官員該下台

▲國民黨批評朱澤民不食人間煙火。（圖／翻攝國民黨臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院主計總處主計長朱澤民昨（7日）備詢時，因稱一碗蚵仔麵線20元引起各界熱議。國民黨8日批評，一位活在40年前物價的主計長 ，能管好台灣的民生經濟嗎？這種絲毫不知民間疾苦、不食人間煙火的政府官員，「我們應該要他直接請辭下台」。

國民黨透過臉書質疑，用1981的物價，管2021年的經濟。一位活在40年前物價的主計長 ，能管好台灣的民生經濟嗎？全球通貨膨脹持續發燒，各國政府都嚴正以待，結果蔡政府的主計長，連民生經濟數據都無法掌握，「我們嚴重質疑這樣的政府，能管好台灣的民生經濟嗎？能讓人民安居樂業嗎？｣。

國民黨強調，1981年的消費者物價指數（食物類）為42.76、2020年的消費者物價指數（食物類）已經增加到103.23。用數據來反推，朱澤民的「20元」蚵仔麵線，大概是40年前的事情了。

國民黨批評，更讓人遺憾的是，當民生物價不斷上漲，行政院長蘇貞昌竟不改護航本色，持續以「小事糊塗、大事清楚」勇敢為朱澤民護航，卻沒有直面解決人民痛苦的勇氣。身為主計長，掌管國家財政預算數字，再小的數字，都是國家大事，又怎可糊塗帶過？

國民黨表示，二十多年來，台灣薪水的成長速度都跟不上房價，疫情下的貧富差距又逐漸擴大。民以食為天，基層民眾要的不多，最基本的溫飽而已，結果我們的主計長領著2020年的薪資，卻以為物價仍是1980年的物價，這種絲毫不知民間疾苦、不食人間煙火還反唇相譏的政府官員，「我們應該要他直接請辭下台」。