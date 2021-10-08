他嫌國小校慶太吵打1999　不改善「我親自拿菜刀到校」

▲北市段姓男子不滿住處附近國小校慶預演活動聲音過大，竟恐嚇若不改善要親自拿菜刀到學校。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

住北市松山區段姓男子不滿鄰近國小舉行校慶大會活動導致噪音，竟基於恐嚇公眾犯意，撥打1999市民專線，經轉接到教育局政風室由政風人員接聽，一開口竟恫稱「若不向學校反映，我將親自前往學校並拿菜刀」審理時，段男辯稱沒有恐嚇意味，台北地院認定他的行為已使公眾因此感受到不安與恐懼，依恐嚇公眾罪處2月有期徒刑，可易科罰金。

段男不滿去年11月12日健康國小舉行校慶大會過程聲響過大，當天下午以手機撥打1999市民專線，經轉接到北市政府教育局政風室由林姓政風人員接聽，一開口就恫稱「我為健康國小附近大樓住戶，因健康國小校慶預演鼓聲擾民，要求見學校校長反映未果，希望該局人員向學校反映，若未反映改善，我將親自前往學校並拿菜刀」，林員一聽立刻報告政風室主任，並通報健康國小楊姓教務主任盡快處理，另報請松山派出所加強巡邏。

教務處楊姓主任出庭表示，政風人員致電表示有民眾陳情，投訴學校因校慶練習製造大量噪音，表示不停止音樂就要拿菜刀到學校，她擔心危及師生性命，隨即報警，警方獲報後也加強轄區校園安全巡視。

法官認為段男向政風人員電話表示「希望該局人員向學校反映，若未反映改善，我將親自前往學校並拿菜刀」，客觀上已屬於將對生命、身體及財產為不法惡害相加之意，甚至表明會帶菜刀前往，國小內有諸多教職人員及學生，屬特定及不特定多數人聚集的場所，如果該場所發生攻擊事件，勢必造成公眾恐嚇，現今時常有無差別攻擊事件，段男言論極使人聯想到校園恐怖攻擊事件。

雖然段男出庭辯稱，是因為不滿健康國小校長處理情形，才會向北市教育局投訴，並無恐嚇的犯意，但法官參酌他已經為了同樣事件多次向警局報案，且有派出所報案紀錄單，可知他明知應循法定程序維護個人權益，故不採信他的辯詞。

法官認段男僅因鄰近國小校慶預演的活動噪音未見相關單位積極處理而有不滿，以打電話方式恐嚇公眾，使公眾因此感受到不安與恐懼，公共秩序遭受破壞，依恐嚇公眾罪處2月有期徒刑，得易科罰金。可上訴。