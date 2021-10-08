「500元好食券地圖」狂人零酬勞奉上　鄉民狂嘴唐鳳：真IT天才

▲紙本五倍券開放領取了。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

五倍券今（8）日可以消費了，選擇數位綁定的民眾，可拿到經濟部加碼的的「500元好食券」，至於哪些餐廳與店家可適用？地圖神人江明宗也自製「好食券地圖」。由於日前政務委員唐鳳化身「唐鳳獸」，宣傳影片花了20萬惹出爭議，相較江零酬勞設計地圖，引發鄉民狂讚「真，IT天才！」

事實上，查看好食券官方網站，若想知道有哪些店家配合消費，民眾須在網頁輸入餐飲類別→區域→縣市，或是店家的名稱，底下才會跳出商家資訊，由於資訊是條列式，其實讓人看得很不明瞭，因此讓江明宗靈機一動設計「地圖版好食券」。

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▲官網搜尋店家超麻煩。（圖／翻攝好食券）



而實際操作「好食券地圖」，透過與地圖資訊連結，店家是以「原點」方式呈現，一點開後右側會跳出店名、地址之外，可會顯示消費支付方式，以及三種導航路線，功能非常貼心又實用。

不過江明宗強調，因為資料量較大，目前還沒全部處理完成，未來會陸續補上，同時也有部份住址資訊模糊導致無法自動定位，後續會試試透過協作方式陸續補完。

強大地圖上線後，讓PTT鄉民也狂刷讚直呼，「感謝真IT天才」、「又是明宗大大，真的是偶像」、「推熱心，但應該不知不覺（好食券）就用掉了」、「你這樣外包廠商少賺好幾個零」、「有地圖好看多了，看到常吃的早餐店無腦買」、「你比旋律...我是說唐鳳有用多了～天才」。





▲好食券地圖也上線了！（圖／翻攝好食券地圖）

至於好食券該如何消費與使用，《ETtoday新聞雲》也整理出「好食券「使用方式」消費前確認這2點 精選7題QA解惑」，民眾若不確定店家到底是否為好食券適用店家，之後可以至好食券官網查詢好食店家的詳細資訊及好食券優惠方案。另外，好食券使用期限為「110年10月8日至111年4月30日（同五倍券使用期限）」，逾期則失效。

Q：好食券可以跟振興五倍券、其他加碼券同時使用嗎？

A：可以，回饋折抵部分，系統會自動判讀

Q：一定要消費滿500元，才有回饋嗎？

A：沒有。依數位支付工具不同，回饋週期有所差異，至少每月回饋一次，用多少回饋多少，每人回饋累積上限500元。

Q：哪幾家電子票證、行動支付、信用卡可以使用好食券？

A：可查詢振興五倍券網站（https://5000.gov.tw）公布可使用數位振興五倍券之業者名單。

Q：如果使用行動支付綁定信用卡，請問回饋到哪項支付工具？

A：會以民眾所選擇綁定的數位支付工具來做回饋。

例如：民眾綁定信用卡，雖使用行動支付來消費，仍計算在信用卡累計之中；若民眾綁定行動支付則以行動支付來回饋。

Q：好食券有什麼使用場域限制嗎？

A：好食券主要目的是為了促進民眾進行餐飲業專用，民眾可至好食券官網所公布（網站：foodlover.tw）餐飲、糕餅或夜市／市場等小微店家、攤商消費使用。

Q：怎麼用好食券消費呢？

A：1.在好食券官網，可查到有使用好食券的店家，屆時可以看到店家的詳細資訊，並直接前往消費。

2.結帳時，將依照民眾綁定數位五倍券之支付方式，進行交易，再由系統後台判定抵扣好食券之額度，於下期帳單進行回饋。

Q：如何判定使用好食券消費成功？消費食，會有選擇要用好食券支付的選項嗎？

A：結帳無須選擇使用好食券，後台系統會自動判別，金流系統會自動依以下順序認列消費：i原券（認列使用消費1,000元）→地方創生券（認列使用消費500元）→好食券（認列使用消費500元）→五倍券（認列使用消費5000元），並進行相對應的回饋認列。

使用提醒的部分，經濟部強調「每人只有1次領取好食券的機會」、「好食券及數位五倍券可以同時使用（但好食券不適用於外送平台）」、「可累計使用 上限回饋500元」。

最後，若是有任何好食券相關問題，可以在上午8點半至晚上6點半之間，撥打1988專線詢問（平假日皆有服務）；智能客服則是24小時都開放洽詢。

▼好食券即起可消費。（圖／翻攝自經濟部）

