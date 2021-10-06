電商放大五倍券再加碼　5000元秒殺大禮包加開第二波登記就送

▲五倍券將在10/8開放使用。（圖／記者廖婕妤翻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

電商搶振興潮，繼數位綁定五倍券首日，提前祭出獨家好康後，趁五倍券將於10/8起正式啟用前夕，業者再推加碼搶客，像是東森購物網超好評的「綁5000送5000」大禮包，決定加開第二波限時限量登記，其他平台也放大五倍券回饋，並設立專區優先支持本土店家拓展多元銷售管道。

●東森購物網

五倍券除可購買全站商品，也推出「振興五倍券專區」集結精選MIT中小型店家產品、各縣市農特產，協助在地廠商及農民，並有「綁5000送5000」獨家大禮包，首波上線後於24小時內被全數領取完畢，因會員反應熱烈，將再開放第二波加碼，限量10,000份大禮包，回饋內容包括：東森幣、全站商品折價券、禮物卡、東森自然美課程體驗優惠價、東森自然美面膜一片、東森寵物雲寵物美容折價券等多項好康，預計10/7上午10:00於「全民拚經濟 東森送紅利」準時登記開搶，需注意的是，活動僅限登記一次，9/30～10/1期間已登記者無法重複登記。

▲東森購物網將於10/7 10:00準時開搶登記就送5,000元大禮包。（圖／翻攝自東森購物網）

●momo購物網

「振興五倍券專區」將於10/8起上線，專區集結站內眾多中小企業，如三多、台灣三洋、船井倍熱、統一生機、台灣山葉機車等，網羅超過50萬件商品，類別橫跨家電、食品、保健、彩妝、服裝、寢具、傢俱等供選購，另再加碼專區限定月月2% momo幣回饋、精美好禮下單抽兩大好康活動，28家銀行、街口支付等最高回饋18%。

●PChome 24h購物

同樣也有「五倍券振興專區」，將輔助實體零售業者多角化經營，並祭出「五倍券 超Pro放大1000倍！」加碼活動，攜手36大銀行回饋及10大行動支付加碼送300現金積點，且大方送出家電、食品、旅遊等多樣品類折價券，以及時下最夯爆品輕鬆帶回家，登記即有機會抽總價10萬好禮，更上線「天天轉好運拿P幣」轉盤遊戲，最高拿500P幣。

▲PChome祭出多項優惠回饋，將五倍券擴大加碼。（圖／PChome提供）

●露天拍賣

主打「放大你的5倍券」好康活動，10/8～10/31消費滿額登記有機會獲得千元回饋，包含：刷卡滿1,000元送100、3,000元送300、5,000元送1,000等，活動期間內，下單選用綁定五倍券之信用卡結帳付款，還可參加AirPods Pro抽獎。

●PChome商店街

10/8起開跑「商店街振興五倍券」活動專區，提供三大優惠包括現金積點5倍送無上限；消費滿5,000元抽最新款NS Switch新型主機OLED夢幻包；週週累積購物滿25,000元，一次最高可獲得5,000現金券。另攜手超過12萬中小企業，包含輔導喜憨兒基金會與自閉兒關懷協會等庇護工廠、多家優質台灣製造MIT在地品牌，及全台各地美食農特產，共同振興經濟，同時齊聚愛心做公益。

●遠傳friDay購物

五倍券可在全站使用之外，遠傳friDay購物再加碼，10/31前消費滿3,000元，可現領500元折價券，還可抽遠傳幣最高15,000元，等同加碼5倍回饋，10月份逢週五還有HappyGo點數5倍送；10/8起在「振興五倍券專區」專區下單，消費不限金額，再送萊爾富可口可樂曲線瓶兌換序號，限量840名，10/9～10/11連三天國慶連假全站再回饋5%遠傳幣。