外送員扛5袋「比衛生紙還討厭」　累爬4樓！這一幕卻讓他氣消

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送員日前接到訂單，於是扛著5大袋爬上4樓送貨，原本滿肚子負能量的他，哀怨直呼「比衛生紙還討厭」，結果在交貨的那一刻，怨氣瞬間全消，也不禁感慨母親的辛苦。

網友在「外送師ㄟ543」發文氣喊，「X我他媽真的很討厭送尿布，雖然比衛生紙小一點，但重量是好幾倍，而且還要我扛上去有夠靠北，這只是一部分喔，我右手還有兩串。」

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他表示，好不容易爬上4樓，門還沒開就能聽到裡面一堆哭鬧聲，開門後人妻立刻跟他道歉，並無奈解釋道「沒辦法下去拿，要顧小孩。」

▲外送員扛了5大袋尿布。（圖／翻攝自外送師ㄟ543）

只見她手抱著一個在哭，一個趴在地上哭，旁邊還有一個站著哭。對此，外送員不禁感嘆，「看到她一個人顧3個，便想到我們家以前也是，顧小孩顧得要死，我也就氣消了。只能說母親真的辛苦，我就爬個樓梯當作幫未來棟樑顧屁屁吧！」

網友們看完也紛紛回應，「外送真的是很多媽媽的救星，我之前也遇過一個媽媽沒辦法下來拿，所以我送上去，過程應該花了15分鐘，不過自己有小孩，知道媽媽們是不得已」、「這種情況真的沒辦法，不像某些好手好腳的騙說，他手腳怎樣用騙的要外送上樓」、「你講的好具體喔，我都可以想到當時有多吵了」、「哈哈，辛苦外送師了，也辛苦那位一打三的媽媽的」。