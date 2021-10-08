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快訊／玉山論壇開幕式致詞　蔡英文：台灣希望和「鄰居」共存

▲▼蔡英文出席玉山論壇。（圖／中央社提供）

▲蔡英文出席「2021玉山論壇：亞洲創新與進步對話」開幕式。（圖／中央社提供）

記者呂晏慈／台北報導

玉山論壇8日登場，總統蔡英文上午在開幕式致詞時表示，印太地區需要妥善處理安全議題，台灣不尋求軍事對抗，希望與「鄰居」在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存，但同時也會全力捍衛自由、民主價值。

蔡英文今天上午出席「2021玉山論壇：亞洲創新與進步對話」開幕式時表示，當世界仍在對抗新冠疫情，特別感謝澳洲前總理艾伯特遠道來台與會，代表著對民主、自由、人權價值的堅持，也代表對台灣的支持及友誼。

蔡英文引述總統府資政蕭新煌過去談話指出，「台灣不是問題，而是答案」，台灣自2016年推動新南向政策以來，已與東南亞國家及澳洲、紐西蘭合作，並與夥伴國家簽訂超過80個MOU及協定，也與區域國家共抗疫情，台灣與新南向國家的經貿數字也有所成長。

蔡英文也說，台灣可以在生物科技、半導體與國際合作，也可在防災等領域做貢獻，與亞洲夥伴共享醫療資源，台灣捐贈他國醫療物資，全球也援贈疫苗給台灣；台灣準備充足推動對外交流，例如台灣與美國的海巡合作，雙邊將攜手保存海洋資源及打擊非法漁業。

蔡英文談及，印太地區是全球成長最快的區域，這樣的趨勢帶來貿易、研究及生產機會，但也有需要妥善處理的安全議題。

蔡英文強調，台灣為區域穩定和安全做出貢獻，台灣致力與區域參與者合作，防止東海、南海及台灣海峽爆發軍事衝突；台灣不尋求軍事對抗，希望與「鄰居」在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存，但台灣也會盡全力捍衛自由與民主價值。

艾波特則在致詞時說，澳洲應該和民主夥伴一致，民主社會應準備好支持台灣這個民主政體，這包括歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）；雖然中國大陸也想加入CPTPP，但很難成功，北京與澳洲的貿易戰只會讓它無法加入CPTPP。

由台灣亞洲交流基金會主主辦的玉山論壇，今年主題為「以韌實力重啟共同進步的優先議程」（Resetting Priorities of Progress with Resilience），邀請新南向夥伴國家，以及美、日等共10國的意見領袖及專家學者，採實體出席及視訊會議方式舉行。

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