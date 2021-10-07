阿伯涼亭看A片！2少年路過傻眼：好大聲　下秒竟被邀一起看

▲卓男在涼亭看A片，把音量調到最大聲遭判處拘役。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名卓姓男子（51歲）今年4月5日中午12時於新化游泳池旁涼亭內觀看成人影片，並把音量調高，然而，陳姓少年（14歲）、杜姓少年（15歲）見狀，上前要求音量調小後，他竟邀請2人一起觀看，嚇得少年們趕緊離開，告知泳池教練並報警。法院日前審理後，依播送猥褻影像罪，判卓男拘役30日，得易科罰金3萬，可上訴。

判決指出，卓男有多次竊盜前科，最近一次、2018年間才因竊盜案遭判刑1年確定，並與另案殘刑一同執行，2020年3年13日才服刑完畢。怎料，他卻不知悔改，今年4月5日中午12時，在台南新化游泳池旁涼亭內，將手機立在桌上播放成人影片，且將音量調高，讓路過的人都能聽見的狀態。

同時下午1時許，陳姓少年與杜姓少年路過，便上前要求卓男把音量調小，結果卓男仍繼續播放影片，還邀他們一起觀看，嚇得他們趕緊離去，到泳池場館告知教練，教練隨即報案，全案因而曝光。

卓男到案時坦承，自己有在涼亭內播放成人影片，且直接放出時，音量開很大聲。檢方根據證人說詞等相關事證後，依妨害風化罪嫌，將卓男起訴。

全案審理時，法官審酌，卓男不應於公開場合播放猥褻影片供人觀覽，影響社會善良風俗，但念在卓男犯後坦承犯行，態度尚可，最終依播送猥褻影像罪，判卓男拘役30日，得易科罰金3萬，全案仍可上訴。

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