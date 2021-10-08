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何謂台灣協議？　美國務院：美多年奉行一中政策

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

美國總統拜登近日拋出「台灣協議」新名詞，卻未說明內涵，各界臆測紛紛。美國國務院今天釋疑表示，美方說明40多年來政策一向清楚一致，亦即其「一中政策」是基於一法、三公報加六保證。

拜登（Joe Biden）5日回應近來共機頻繁擾台時表示，他曾與中國國家主席習近平談到台灣議題，兩人同意遵守「台灣協議」（Taiwan agreement），他也明確表明除遵守協議外，習近平不應做其他事。

由於拜登未說明何謂「台灣協議」，引發外界困惑。有記者今天在美國國務院媒體簡報會上要求國務院發言人普萊斯（Ned Price）釋疑，說明拜登所指台灣協議究竟為何。

普萊斯表示，美國總統與國務院在說明美國40多年政策時一向清楚一致，亦即美國「一中政策」是基於台灣關係法、美中三個聯合公報及對台六項保證。

他說：「這些文件構成我們對台灣、兩岸關係做法的基礎。」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨天在媒體簡報會上也被問及拜登與習近平究竟談了什麼。莎琪表示，拜登上一次與習近平通話，重申美國基於台灣關係法的立場，表明美國需要履行該法下承諾，這也是拜登幾乎每次領袖與其他層級談話會提及的一點。

北京6、7日兩天雖未再派共機擾台，普萊斯今天仍再次重申，美國非常關切中共在台灣周遭的軍事挑釁行動，強烈敦促中國在軍事、外交與經濟上停止施壓和脅迫台灣。

普萊斯表示，近幾個月來，美國提升此議題（應是指中國對台軍事恫嚇）在議程上的優先層級，4月時任日本首相菅義偉、5月南韓總統文在寅訪美後與拜登發布的聯合聲明，以及6月七大工業國集團（G7）領袖峰會公報，都納入台海和平穩定重要性的相關文字。

此外，普萊斯說，9月美澳2+2部長級諮商會議（AUSMIN）聲明，也指出台灣在印太區域扮演重要角色，鼓勵各界擴大與台灣的強健關係。

他強調，這符合美國廣泛印太與對中政策，拜登政府與歐洲、印太區域與世上其他盟友合作，清楚傳達美國自身及與盟友夥伴共同的立場。

 

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