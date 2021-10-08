五倍券紙本今開領！　超商、郵局全通路3圖看懂領取步驟

▲4大超商今日起開始提供民眾領取紙本五倍券。（圖／業者提供）

記者黃翊婷／綜合報導

紙本五倍券今日（8日）開放第一梯次領取，時間至10月21日為止，總計超過1193萬6961人可以領取。《東森新媒體ETtoday》整理3大通路領取流程，供民眾參考；若民眾逾期未領，可以重新進行數位綁訂，或改到郵局預約領取。

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超商領取紙本五倍券4步驟：

1.收到「五倍券領取通知」的簡訊，若無也可上官網查詢。

2.到預訂的超商事務機插入健保卡或輸入領券序號。

3.列印小白單，並掃描上方QR code來勾選加碼券。

4.持小白單及健保卡領取並簽收五倍券。

►領取時間：10月8日至21日，每日早上9點至晚上10點。

官網預約領取紙本五倍券3步驟：

1.收到「五倍券領取通知」的簡訊，若無也可上官網查詢。

2.帶領券序號及身分證件正本，前往超商或超市、藥妝店。

3.至門市櫃台簽收領取。

►領取時間：10月8日至21日，每日早上9點至晚上10點。

郵局領取五倍券4步驟：

1.前往全國郵局據點。

2.攜帶健保卡或身分證明文件。

3.進行資格確認以及領券簽收。

4.領取5000元振興五倍券。

►領取時間：10月12日起開放預約領取（10月16日、10月23日週六郵局支局全日服務）。

▲第二梯次預訂時間為10月25日至10月31日。（圖／經濟部提供）

另外，為配合防疫措施，各超商（市）五倍券採每日適量配送到門市讓預訂民眾領取，若當天份數領完，會儘速補貨，21日以前一定可以領取。若逾期未領，民眾可以重新進行數位綁訂，或改到郵局預約領取。

除了紙本券以外，還沒預訂的民眾也可以使用數位綁定、郵局預約，若仍想領取紙本，紙本五倍券第二梯次自10月25日至31日預訂，11月8日至11月21日領取，屆時可再至超商、超市、藥妝店領五倍券。