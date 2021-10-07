唱歌沒戴口罩下場慘了！　北市各罰錢櫃、違規男女「最高1.5萬元」

▲北市KTV恢復營業卻有2人在包廂內未戴口罩唱歌，桌上還擺放啤酒瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者袁茵／台北報導

北市府6日宣布，北市開放KTV歡唱，總計20家分店申請通過，當晚全數復業；不過中正一分局博愛路派出所前往錢櫃中華新館臨檢，在1間包廂內查獲1對男女在唱歌，沒戴口罩之外桌上還有6瓶啤酒。對此，台北市商業處表示，將依法分別對業者、消費者處新台幣3000元以上、1.5萬元以下罰鍰。

警方調查，36歲的藍姓男子與32歲的張姓女子，在6日北市府宣布有條件開放KTV歡唱時，於晚上9時許前往中華錢櫃消費，但卻未遵守防疫規定，沒戴口罩唱歌之外，桌上還擺放6瓶金牌啤酒，其中還有1瓶是打開飲用過的。

警方見狀隨即依照規定蒐證，未遵守防疫規定在KTV飲酒將送商業處開罰，另外未戴口罩唱歌，則會依規定送往衛生局，由衛生局進行相關處罰，中華錢櫃服務人員也隨即要求2人結帳離開。

針對警方於10月6日晚間擴大臨檢查察，查有中正區西門錢櫃2名消費者於包廂內未戴口罩一事，台北市商業處副處長江美玲7日表示，後續接獲警局通報臨檢紀錄，將依「因應新冠肺炎第二級疫情警戒相關措施及裁罰規定表」，對業者、消費者，依傳染病防治法第70條第1項規定，分別處新台幣3000元以上、1.5萬元以下罰鍰。