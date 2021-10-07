300遊客滯留伊犁收費站30小時　車外積雪民眾躲車內禦寒被凍醒

▲受疫情影響，遊客被困在伊犁周邊高速公路上的收費站進退不得。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

新疆伊犁爆發疫情後，不少趁著大陸十一長假前往旅遊的遊客被困在當地，等待進一步檢測及解除封控管理。陸媒報導，約300多名遊客滯留在伊犁霍城縣兩個收費站處超30小時，多數人僅準備一套禦寒衣物，部分老人和小孩在車上待了一夜，因受不了雨雪侵襲，先行離開安置。

▲民眾在車內禦寒過夜等待，窗外積滿厚厚白雪。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，相較於假期被沖淡及何時能返家，遊客們更愁的是，即便6日做了核酸檢測，也不知道能否算進居家隔離期，「回去後不知會隔離到哪一天，怕影響工作。」

遊客王女士和友人於9月30日前往烏魯木齊，旅遊計劃中的道路3日下午因疫情封閉，只好調整路線，想盡快從烏魯木齊返家結束假期。不過，當王女士5日凌晨趕到果子溝收費站時，發現當地已有車輛滯留，「到白天的時候，現場已經有上百輛車排出很遠的隊伍，前邊過不去，後邊下不了高速，進退兩難。」

▲現場工作人員提供泡麵讓滯留民眾果腹。（圖／翻攝封面新聞）

王女士昨（6）日早上在車內被凍醒，車窗外積雪深厚，她發現，現場不少車輛已經離開，還有30多部車仍持續等待。她表示，有醫護人員來現場為大家做了核酸檢測，「我們還是心存希望，想著道路能解封，可以拿著最新的核酸檢測離開，晚上開車300多公里返回那拉提也不安全，也是心存僥倖，就在服務區等了一夜。」

王女士稱，「常見的服務區也沒有更多的配套設施，大家出來都只帶了一套厚衣服，氣溫降到零度左右了，都在車裡開著空調取暖。燃油耗盡就有警車帶著到附近加油站加油，再跟著回來。吃了一天泡麵，聞到味就想吐。」

另一名遊客提到，11天的假期，一天都沒玩就被疫情狙擊，不知道會困到什麼時候，「租的車已經過了還車期，租金會繼續算，機票退票需要提供疫情證明，現在不知道去哪開證明，即便返回家裡了肯定還要隔離，不知道該怎麼辦。」