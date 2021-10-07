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快訊／法國友台主席不畏壓力訪台　蔡英文：李察是台法關係開拓者

▲▼總統蔡英文頒授法國參議院友台小組李察主席「特種大綬卿雲勳章」。（圖／總統府直播）

▲總統蔡英文頒授法國參議院友台小組李察主席「特種大綬卿雲勳章」。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文7日上午接見法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）所率的訪台團，並親自頒授「特種大綬卿雲勳章」。蔡英文在致詞時說，李察是台法關係的開拓者，不斷在雙邊關係上開疆闢土，這幾年持續關心台灣，這次更不畏壓力第三度法問台灣，讓她非常感動。

蔡英文在致詞時說，這幾年來李察不僅持續關心台灣，這次不畏壓力第三次訪問台灣，讓她非常感動，「我想多年來他為台灣做的一切，他是台法關係的開拓者，不斷在雙邊關係上開疆闢土」。

蔡英文表示，2019年法國參議院邀請台灣的立委訪問法國，今年在法國參院挺台小組努力下，史上第一次通過支持台灣參與國際組織，這些都是持續創造台法關係的里程碑。

蔡英文指出，稍早透過頒贈勳章，表達對於李察的感謝與貢獻，也表達我們最深感謝之意，這次來訪就像是我們在法國的家人來看我們。

此外，蔡英文說，這幾年來台灣跟法國在經貿科技交流非常密切，去年駐法代表吳志中也受邀分享過台灣的防疫經驗，期待在雙方產業發展上，可以有更密切的合作

最後，蔡英文表示，台海穩定的重要性，台灣會持續善盡責任，確保印太區域的和平穩定，一起跟法國做出更多貢獻。她強調，台灣跟法國可以合作的面相多元廣闊，法國國會一直是最有力的動能，這次來訪就是最好的證明，透過這次意義非凡的訪問，給予台灣最大的支持。

▼總統蔡英文頒授法國參議院友台小組李察主席「特種大綬卿雲勳章」。（圖／總統府直播）

▲▼總統蔡英文頒授法國參議院友台小組李察主席「特種大綬卿雲勳章」。（圖／總統府直播）

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