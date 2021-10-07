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台鐵備援系統11月上線！ATP故障「限速60km」　防普悠瑪悲劇重演

▲▼三級警戒後首個上班日 台北車站 搭乘台鐵人潮銳減。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵新自強號加裝限速備援系統。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

2018年發生台鐵普悠瑪翻覆事故，意外主因為ATP（列車自動保護系統）失效，導致列車超速而出軌翻覆，交通部台鐵局與中科院合作研發「限速備援系統」，只要ATP故障就全面限速60公里，目前52輛傾斜式列車（普悠瑪、太魯閣）都已安裝完成，預計11月初可正式上線，屆時也將取消新自強號雙人乘務的規定。

台鐵局長杜微日前坦言，台鐵ATP使用時間已久，因此經常出現故障情形，立委邱臣遠揭露，今年截至9月底ATP故障件數已累計311件。台鐵局機務處長陳詩本表示，台鐵與中科院合作研發「限速備援系統」，當ATP故障失效時，就可啟動備援系統，全面限速60公里，避免意外發生。

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▲▼台鐵,台鐵司機,站務人員,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,區間快車,區間車,電聯車,通勤列車,列車長。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵預計取消雙人乘務，讓人力調配更有彈性。（圖／記者李毓康攝）

陳詩本表示，目前52列傾斜式列車包括普悠瑪、太魯閣號，均已裝設限速備援系統，正在進行第三方獨立驗證作業，預計10月底可完成報告，之後審查若沒有問題，將提報交通部，最快11月初可以上線。

此外，普悠瑪事故發生後，交通部下令台鐵新自強號改為雙人乘務，陳詩本表示，待備援系統上線後，也會提案交通部審核取消雙人乘務，改回單人乘務，人力調配可更有彈性。

而台鐵其他列車也會陸續加裝備援系統，新車EMU900、EMU3000都已有裝設，此外，其他列車如EMU500、600、700、800、PP自強號等都會陸續加裝，預計112年3月底可以全面完成裝設。

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