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普悠瑪事故滿3年也沒改善！今年「台鐵事故433件」　7成是ATP故障

▲▼三級警戒後首個上班日 台北車站 搭乘台鐵人潮銳減。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵行車事故頻傳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵列車設備老舊、人力不足，大小行車事故不斷，三年內還發生兩次重大鐵道事故。國家運輸安全調查委員會統計，今年截至9月底，台鐵的鐵道事故多達433件，此外，ATP故障件數也多達311件。立委邱臣遠直言，普悠瑪事故發生將滿三年，ATP故障即是事故原因之一，至今卻仍未改善。

運安會統計，2019年8月1日至今，接獲的重大鐵道事故通報共1035件，其中18件為重大鐵道事故，其中今年截至9月底，共有471件鐵路事故，這之中有4件為重大鐵道事故。

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立委邱臣遠表示，今年截至9月底，台鐵的鐵道事故多達433件，且6到8月行車異常事件多達600餘件，他直呼「事故件數高的太離譜」。

▲▼立法院社福衛環委員會 陳時中 許銘春 台鐵準局長杜微。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵局長杜微。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，2018年發生台鐵普悠瑪出軌事故，當時的事故原因之一即是列車ATP故障，導致列車無法自動減速，超速過彎後發生憾事。然而三年過去了，台鐵ATP故障件數仍未減少，據統計，2019年到今年（1-9月）的ATP故障件數，分別為472件、436件、311件。

台鐵局長杜微表示，由於ATP啟用已15年，已開始有陳舊、零組件故障的現象，因此台鐵已擬定專案，針對必要零組件進行優化，盼能降低故障情形。

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