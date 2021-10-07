史上最「大」寵物展倒數開展　門票限時索取、逛展抽1年份寵物飼料

消費中心／台北報導

回首疫情大爆發以來，上半年度展覽各個受影響而延期。隨著疫情趨穩，政府防疫政策持續滾動式調整，如今情勢已逐漸穩定，每年全台最大展昭台北寵物用品展，也將於10/14（四）～10/17（日）在南港展覽館1館舉行，展出面積同兩個足球場，超過2萬300平方公尺，匯聚今年度最多的寵物品牌。主辦單位為回饋民眾等待已久的心情，只要於10/13（三）前點選以下連結索票，除了獲得價值200元的門票，只要逛展就有機會抽1年份的寵物飼料（市價12,000元）等大禮！

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期待已久的最大寵物展，今年也不負眾望，匯集了300家廠商，像是寵物知名品牌－耐吉斯寵物食譜、優格寵物食譜、貝斯比、燒肉工房、毛好多等都將展出。此外，寵物展現場也可以使用振興5倍券消費，廠商們紛紛祭出振興回饋，像是貓咪貴婦包品牌－小宅生活使用實體消費券，消費享5%回饋；以及飼料嘿囉用五倍券升級吃好糧，使用500元券乙張可以兌換心靈雞湯經典系列小包裝任一包（價值699元以上），讓消費者小消費，大滿足！

除了上述優惠滿滿，現場更是亮點滿滿。今年展區將與寵樂動物醫院合作，將動物醫院搬入現場，打造５星級「金盞花毛酒店」，專為高齡毛孩服務！

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此外，現場獨家設置小動物專屬的角落小毛孩區－愛兔區、愛鼠區、刺蝟區等，各種萌寵寵物活動都在展昭台北寵物用品展！

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更多展覽資訊

展昭台北寵物用品展

時間：10/14（四）～10/17（日）10:00－18:00

地點：台北南港展覽館１館

官網：https://www.chanchao.com.tw/petsshow/taipei/

粉專：https://www.facebook.com/taipei.pets